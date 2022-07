Filmreifes Ende: Abschlussklassen nehmen Abschied von der Mittelschule Zolling

Ein abwechslungsreiches Programm mit Reden, Tanz, Musik und Schauspiel bot der Abschlussabend, an dem an der Mittelschule Zolling zwei neunte und drei zehnte Klassen verabschiedet wurden. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8Ma und 8Mb verabschiedeten die Abschlussjahrgänge mit einer Hip-Hop-Einlage. © Martin

Es war ein filmreifer Abschied mit tollen „Einspielergebnissen“: Die Mittelschule Zolling hat fünf Abschlussklassen entlassen.

Zolling – Strahlende Gesichter zum Abschluss: Mit Festreden, Musik, Tanz, Schauspiel und „Oscars“ wurden an der Mittelschule Zolling die Absolventen von zwei neunten und drei zehnten Klassen verabschiedet. Das zurückliegende Schuljahr ließen Schüler und Lehrer unter dem Motto „Film ab“ Revue passieren.

Schon vor Beginn der Feier am Freitagabend stieß man auf das Wohl der Absolventinnen und Absolventen mit einem Gläschen Sekt an. Hatte man die Abschlussjahrgänge 2021 coronabedingt noch in einzelnen Veranstaltungen verabschiedet, so konnte heuer die traditionelle gemeinsame Feier wieder im Bürgerhaus über die Bühne gehen.

Einen Sketch im Kinosaal brachten die Klassenleiterinnen Dagmar Kirmayer (l.) und Carolin Trost auf die Bühne. © Siegfried Martin

Das Motto „Film ab“ prägte den abwechslungsreichen Abend. Das „Drehbuch Lehrplan“ sei zwar vorgezeichnet, jeder Einzelne könne jedoch sein individuelles Drehbuch selbst schreiben. Dazu ermunterte Schulleiter Thomas Dittmeyer seine Schützlinge. Die „Einspielergebnisse“ hätten sich heuer wieder sehen lassen können: In zwei neunten Klassen haben 54 Prozent der Schülerinnen und Schüler den „Quali“ erreicht, 98 Prozent in den drei zehnten Klassen den Mittleren Schulabschluss.

Schulleiter: „Jeder Einzelne von euch war eine Bereicherung“

„Doch Zahlen sagen nicht alles“, räumte Dittmeyer ein. Wie der „Film“ gelaufen sei, das empfinde jeder anders. Die Erwartungen seien unterschiedlich. „Euer Leben ist voll von noch zu schreibenden Drehbüchern.“

Eines konnte der Schulleiter den Absolventen versichern: „Jeder Einzelne von euch war eine Bereicherung für unser Schulleben.“ Es sei eine Freude gewesen, die Schüler zu begleiten, mit ihnen zu zittern oder auch mal zu streiten. „Wir freuen uns, wenn ihr uns einmal wieder besucht.“ Man freue sich aber auch über alle, die noch an der Schule bleiben. „Ihr alle seid klasse“, lobte Dittmeyer.

Die Besten: (ab 3. v. l.) Michaela Winkler (2,1), Nina Farlock (2,1), Laura Sixt (1,2), Katrina Brackhage (1,9), Lennox Heinze (2,1), Kiara Stoppe (2,2), Neo Tilg (2,2). Schulleiter Thomas Dittmeyer und die Klassenleiterinnen Pauline Littau (l.), Laura Übelacker (2. v. l.), Carolin Trost, (4. v. l.), Jana Maier (3. v. r.) und Dagmar Kirmayer (2. v. r.) gratulierten. Nicht auf dem © Jan Tillert

Emotional verlief der Abschied auch bei den Schülern. Die Sprecher der einzelnen Jahrgangsstufen überreichten ihren Lehrern kleine Geschenke, mit belegter Stimme und so manch unterdrückter Träne. Nicht vergessen wurden die Verwaltungsmitarbeiter, die „den Laden am Laufen“ gehalten hätten.

Auch die Lehrer kamen auf der Bühne zum Einsatz

„Es gibt in der Welt einen einzigen Weg, auf dem niemand gehen kann außer dir“, zitierte die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Stefanie Spachtholz den Philosophen Friedrich Nietzsche. „Habt den Mut, auch einmal einen Umweg zu gehen“, riet sie den jungen Leuten. „Seid großartig in dem, was ihr macht“, sagte Bürgermeister Helmut Priller. „Es gibt echte Chancen für euch da draußen.“ Gleichzeitig erinnerte er daran, dass lebenslanges Lernen gefragt sei.

Eine mitreißende Tanzeinlage präsentierten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8Ma und 8Mb. Maria Neufeld erhielt viel Beifall für ihr Solospiel am Klavier. Auch die Lehrer kamen auf der Bühne zum Einsatz. Als Filmvorführerin und Reinigungsfrau im Kinosaal parodierten die Klassenlehrerinnen der neunten Jahrgangsstufe, Dagmar Kiermayer und Carolin Trost, so manches Ereignis aus dem Abschlussjahr. „The Oscar goes to all of you“, meinten die Klassenleiterinnen der Zehnten, Pauline Littau, Jana Maier und Laura Übelacker. (Maria Martin)