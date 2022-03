„Altwerden in Zolling ist uns wichtig“: Bürgerbefragung zeigt Interesse an Betreutem Wohnen

Von: Andreas Beschorner

Die Gemeinde Zolling arbeitet an dem Projekt „Betreutes Wohnen“. Symbolbild © dpa

Betreutes Wohnen soll künftig in Zolling möglich sein. Eine Bürgerbefragung brachte nun erste Ergebnisse.

Zolling – Ein Grundstück, auf dem die Gemeinde Zolling das Projekt „Betreutes Wohnen“ verwirklichen könnte, hat man noch nicht. Aber man habe diverse geeignete Areale im Blick und sei zuversichtlich, dass man sich mit einem Besitzer einigen könne. Zumindest sieht das Bürgermeister Helmut Priller so, wie er am Dienstag im Gemeinderat sagte, als CSU-Gemeinderätin und Seniorenreferentin Annemarie Neumair einen Zwischenbericht zu dem Projekt abgab.

Grundstückssuche gestaltet sich schwierig

Nachdem sie das Projekt „Seniorengerechtes Wohnen“ erstmals im Gemeinderat vorgestellt habe, sei viel passiert, so Neumair: Da habe man erst einen Arbeitskreis gebildet, der inzwischen aus sechs Personen bestehe, habe neun Sitzungen abgehalten, diverse Referenten angehört und auch Exkursionen unternommen. Und man habe sich auf die Suche nach einem Grundstück begeben. „Das habe ich mir nicht so schwer vorgestellt“, gab Neumair zu.

An Andrea Bachmaier (CSU) war es dann, die Ergebnisse der Bürgerbefragung vorzustellen: An 1500 Bürger habe man den Fragebogen verschickt, rund 500 ausgefüllte „Rückläufer“ habe man erhalten. Wichtige Daten: 423 Mal wurde das Vorhaben eines seniorengerechten Wohnens als gut und wichtig beurteilt, 347 Personen zeigten sich „geneigt“, im Alter so eine Wohnform zu nutzen. Dabei ist das Interesse an seniorengerechtem Wohnen mit 286 Nennungen zwar nicht ganz so groß wie an einer ambulanten Pflege daheim (316 Nennungen), aber wesentlich größer als an einer Unterbringung im Pflegeheim (86 Nennungen). Außerdem wurde 367 Mal angekreuzt, dass man eine Tagespflegeeinrichtung in Zolling für sinnvoll und notwendig halte.

Finanzierung über diverse Fördertöpfe

Das Fazit, das Manuela Flohr (UBZ) daraus zog, war klar: „Der Bedarf besteht. Es wird gebraucht.“ Und vor allem: „Es ist machbar.“ Bürgermeister Helmut Priller sagte, finanzierbar sei das nur dann, wenn die Kommune alle Fördertöpfe nutze. Und das werde man tun, denn: „Altwerden in Zolling ist uns wichtig.“

Wie diese Finanzierung des Projekts aussehen könnte, wie man dieses „spannende Projekt“ realisieren könne, das war Thema eines Vortrags, der am Dienstag im nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung von einem Fachmann gehalten wurde, wie Priller im öffentlichen Teil verriet.

