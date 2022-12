„Amperperlen 2023“: Zollinger Künstler veröffentlichen Kalender mit außergewöhnlichen Motiven

Das Foto zeigt bei der Siegerehrung (v. l.) Mathias Westermeier, Marlen Lorenzer, Maria Ball, Thomas Frohnapfel, Beate Westermeier, Dick Schiferli, Kerstin Gastorf und Manfred Schimmerer. Nicht auf dem Foto ist Sepp Velten. © Martin

Der neue Kalender der Gemeinde Zolling ist da: Die „Amperperlen 2023“ warten mit außergewöhnlichen Motiven auf - von blutrot bis spritzig.

Zolling - Die Landschaft rund um Zolling hat es ihnen angetan: Mathias und Beate Westermeier, Marlen Lorenzer, Maria Ball, Thomas Frohnapfel, Dick Schiferli, Kerstin Gastorf, Manfred Schimmerer und Sepp Velten heißen die Bildautoren, die zwölf besondere Motive für den neuen Kalender der Gemeinde fotografiert haben. Die „Amperperlen 2023“ sind das ideale Geschenk für Familie, Freunde oder einfach zum Selbstbehalten.

Bei der Ehrung der Gewinner lobte Bürgermeister Helmut Priller die außergewöhnlichen Motive. Vor blutrotem Abendhimmel weidet im Vordergrund friedlich eine Kuhherde. Wie ein dichter Teppich rauscht das Wasser über das Wehr an der Amper auf Höhe des Gut Eichenhof. Die Wirkung von fließendem Wasser wird an anderer Stelle mit Tropfen und Spritzern aus dem Brunnen vor dem Zollinger Rathaus dargestellt. Welch vergängliche Kunstwerke der Raureif produziert, auch das ist in dem neuen Kalender für 2023 zu sehen.

Das Projekt, einen Kalender mit Motiven aus der Region zu produzieren, wurde im vergangenen Jahr gestartet. Aufgrund der großen Resonanz beschloss man, für 2023 eine neue Ausgabe zu gestalten. Das Schmuckstück kann käuflich erworben werden bei Schreibwaren Koppe, Metzgerei Karl, Edeka Westerfeld, in der Bücherei, der Osteria Calabria und im Bürgerbüro des Rathauses.

Maria Martin

