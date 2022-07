Autofahrerin lässt Sanka nicht überholen - Rettungssanitäter erstattet Anzeige

Teilen

Ein Rettungswagen wurde auf der Kreisstraße 10 ausgebremst. © dpa

Ein Rettungswagen mit Blaulicht war bei Anglberg zu einem Einsatz unterwegs. Eine Autofahrerin kümmerte das allerdings wenig. Sie ließ den Sanka nicht überholen.

Anglberg - Eine Autofahrerin erwartet eine Strafanzeige, weil sie einen Rettungswagen im Einsatz nicht überholen ließ. Der Sanka war am Sonntag gegen 18 auf der Kreisstraße 10 bei Anglberg (Gemeinde Zolling) mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und schloss auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Obwohl es laut Polizei aufgrund der Straßenführung problemlos machbar gewesen wäre, dem Einsatzfahrzeug freie Fahrt zu ermöglichen, machte die Pkw-Lenkerin keinen Platz zum Überholen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Erst nach über einem Kilometer konnte der Rettungswagen am Pkw der Frau vorbeiziehen. An Bord des Sanka sorgte das für großen Ärger. Der Rettungssanitäter (33) am Steuer erstattete Anzeige bei der Polizei. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.