Mit Sicherheit viel gelernt: BBV-Aktionstag macht auf unterschiedliche Gefahren aufmerksam

Von: Andrea Hermann

Einen Blick in den Rettungswagen gewährte Rettungssanitäter Markus Schmid den Kindern. © Hermann

Beim BBV-Aktionstag in Zolling haben die Kinder mit Sicherheit viel gelernt: An sechs Stationen drehte sich alles ums Thema Sicherheit.

Zolling – Auf einem Bauernhof und in der Landwirtschaft lauern viele Gefahren. Das weiß auch und vor allem der BBV-Kreisverband Freising und lud deshalb kürzlich zusammen mit der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau zum Kindersicherheitstag ein. 72 Mädchen und Buben waren dazu auf den Bauernhof der Familie Hanrieder in Haidhof (Gemeinde Zolling) gekommen, um zu erfahren, welche Gefahren es gibt und wie man im Notfall helfen kann. Aufgeteilt in sechs Gruppen, absolvierten die Kinder im 30-Minuten-Takt insgesamt sechs Stationen.

Ein großes Gefahrenpotenzial bergen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Säuren, Kraftstoffe und vieles mehr, erklärte etwa Peter Kratzer den Kindern. Sie können bei falscher Anwendung unter anderem die Haut verletzen und die Lunge schädigen. Um vor solchen Stoffen gewarnt zu sein, stellte der Experte auch die nötigen Gefahrenzeichen vor.

Wenn’s brennt, ist Eile geboten – und Vorsicht. Das erklärte Zollings Kommandant Wolfgang Westermeier. © Hermann

Gefährlich kann es auch im Wald werden, wie die Kinder von Bernd Mazzolini und Tobias Maier erfuhren. So seien Pflanzen wie etwa Vogelbeere oder Eibe (lebens-)gefährlich, wenn man die Beeren isst. Deshalb der Rat der Experten: „Immer fragen, wenn man im Wald etwas essen will.“ Wie gefährlich es werden kann, wenn man im Wald keinen Helm trägt, wurde im praktischen Teil deutlich: Ohne Helm würde ein Kopf, den die Experten mit Hilfe einer Melone darstellten, schwer verletzt – würde etwa ein Ast auf ihn fallen. Ist der Kopf aber durch einen Helm geschützt, sind die Schäden oft nicht so groß.

Wenn bereits ein Unfall passiert ist, kommt – und das wussten alle Kinder – der Rettungswagen. Wie dieser ausgestattet ist und was es für das Team zu tun gibt, erklärten Rettungssanitäter Markus Schmid und Fachsanitäterin Cristina Körber von der BRK-Bereitschaft Freising geduldig.

Was es beim Umgang mit Feuer zu beachten gilt, zeigte die Feuerwehr Zolling den Kindern: So erfuhren sie beispielsweise, dass Fettbrände nie mit Wasser gelöscht werden und beim Einsatz von Pulverlöschern Elektrogeräte kaputtgehen können. Zudem stellten Zollings Kommandant Wolfgang Westermeier sowie Daniel Pfadenhauer und Martin Lachner Geräte und Ausrüstung vor.

Der „tote Winkel“ kann für Kinder gefährlich werden. Michaela Zapf (r.) und Lena Bullok (im Lkw) zeigten den Kindern, was es zu beachten gilt. © Hermann

Auch die Jugendverkehrsschule des Landkreises Freising war vor Ort. Ihr Schwerpunktthema: der „tote Winkel“. Dabei durfte jedes Kind einmal im Lkw Platz nehmen – und feststellen, dass man als Fahrer von großen Fahrzeugen Personen unmittelbar vor dem Auto oder an der Seite leicht übersehen kann. Deshalb: „Immer Blickkontakt mit dem Fahrer aufnehmen“, appellierten Lena Bullok von der Polizei Freising und Michaela Zapf von der Polizei Moosburg an die Kinder.

Austoben durften sich die Kids bei Michael Wenni: Unter dem Motto „Fitte Kids – Bewegung macht Spaß“ wurden unterschiedlicheste Strategie- und Bewegungsspiele gemacht, wobei viele Kinder feststellten, dass es gar nicht so einfach ist, rückwärts zu laufen – und dann auch noch durch einen Hütchen-Parcours. Aber motiviert von Michael Wenni, meisterten alle die Herausforderungen.

Nach einem aufregenden und interessanten Tag bekamen die Kinder schließlich noch Urkunden von MdL Benno Zierer überreicht – verbunden mit ein paar mahnenden Worten: „Ein Bauernhof ist immer eine Baustelle“, betonte er. Deshalb: „Finger weg von allem was sich bewegt! Hinschauen ja, aber nicht hinlangen.“ Und er forderte die Mädchen und Buben auf: „Schaut’s auf die anderen und kümmert Euch, wenn doch mal etwas passiert ist.“

Zufrieden mit dem Kindersicherheitstag, der zum zweiten Mal im Landkreis Freising und zum dritten mal überhaupt stattgefunden hat, zeigte sich Sicherheitsberater Christian Satzl: „Die Kinder waren sehr interessiert und aufmerksam.“ Er ist überzeugt, dass „etwas angekommen ist bei den Kindern“. Und vielleicht, so hofft er, kann diese Veranstaltung in ein paar Jahren wieder im Landkreis stattfinden.

