Bub (14) stürzt von Anhänger und wird von Reifen überrollt - 16-jähriger Traktorfahrer flüchtet

Zu einem schweren Unfall unter Beteiligung von Jugendlichen ist es Samstagnacht in Zolling gekommen. Die Polizei war vor Ort

Freundin des Opfers erleidet Schock

Zu einem dramatischen Unfall ist es Samstag in Zolling gekommen. Ein 14-Jähriger ist vom Anhänger eines Traktors gefallen und wurde von einem Reifen überrollt.

Zolling - Wie die Polizei Freising berichtet, saß ein 16-Jähriger am Steuer des Traktors. Im Anhänger befanden sich acht Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, darin festgeschraubt Bierbänke und Tische für eine Feier.

Gegen 22 Uhr kam es auf der Roiderstraße in Zolling zu dem Unglück: Weil der Fahrer kuppeln musste, machte das Gespann einen Ruck. „Ein 14-Jähriger stürzte vom Anhänger und wurde von einem Reifen des Anhängers überrollt oder zumindest wohl teilweise überrollt“, berichtet die Polizei. Der Bub erlitt schwerste Verletzungen, die aber laut Notarzt nicht lebensgefährlich waren. Der 14-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Regensburg geflogen. Seine Freundin (15) erlitt einen Schock, sie kam in die Kinderklinik Landshut.

Fahrer fährt mit dem Gespann zu einem Freund, die Polizei lässt ihn zurückholen

Der Fahrer fuhr das Gespann vor Eintreffen der Polizei zu einem Freund, der einige hundert Meter von der Unfallstelle entfernt wohnt. Bei der später durchgeführten Befragung gab der 16-Jährige an, er habe nur für Rettungskräfte Platz machen und Eispacks holen wollen. Allerdings kehrte er nur zur Unfallstelle zurück, nachdem er über Freunde, auf Aufforderung der Polizei, geholt wurde. Alkoholisiert war er nicht. Inwieweit er sich strafrechtlich verantworten muss, werden die Ermittlungen ergeben. (ft)

