Präsenz zeigen in der Gemeinde ist bei der CSU Zolling oberste Devise

Vorsitzender wiedergewählt

Maximilian Falkner bleibt Vorsitzender der CSU Zolling. Im Wahlkampf setzt die Partei auf bewährte Aktionen und neue Ideen.

Zolling – Eine informative Öffentlichkeitsarbeit, Präsenz in der Gemeinde und Anträge, die man erfolgreich in den Gemeinderat habe einbringen können: Dass es um den CSU-Ortsverband Zolling gut bestellt, das machte Vorsitzender Maximilian Falkner bei der Jahreshauptversammlung deutlich. Als „Stimme der Jugend“ habe sich der JU-Ortsverband Zolling Haag etabliert, informierte dessen Ortsvorsitzender Benedikt Flexeder.

In der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Gasthaus Hörhammer in Zolling berichtete Falkner über die Aktivitäten des Ortsverbands: die Teilnahme am Stockschützenturnier der Gemeinde, Ausrichtung der „Spaß-Olympiade“ beim Bürgerfest, Beteiligung am Sommerferienprogramm und am Adventsmarkt, um nur einige zu nennen. Wichtig sei die Präsenz in der Gemeinde, meinte der Vorsitzende. Man wolle zeigen, dass die Mitglieder für die Bevölkerung da seien.

CSU hat aus Bürger-Anregungen erfolgreiche Anträge im Gemeinderat gemacht

Eine gute Plattform seien die regelmäßig stattfindenden Stammtische. So manche Anregung der Bürger habe man schon erfolgreich als Antrag in den Gemeinderat einbringen können. Etwa die finanzielle Unterstützung der Gemeinde bei der Einrichtung von Energie einsparenden Maßnahmen an den Wohnhäusern. Ab Juli könne man entsprechende Anträge bei der Verwaltung einreichen. Die Installation von PV-Anlagen auf Dächern oder Balkonkraftwerke würde mit einem Anteil unterstützt.

Das „kunterbunte“ Parken auf der Kiesfläche am Sportgelände will die Gemeinde ordnen. Dass diese dafür rund 600 000 Euro in die Hand nehmen müsse, wie das 2. Bürgermeister Gottfried Glatt in seinem Bericht aus dem Gemeinderat betonte, sorgte für große Augen bei den Anwesenden. Warum so teuer? Schwierige Untergrundverhältnisse müssten abgeklärt werden.

Interessenten am Baugebiet in Anglberg benötigen Geduld

Der Kommunalpolitiker erläuterte auch den aktuellen Stand bei der geplanten Unterführung, mit der der Schulweg über die Staatsstraße 2054 für die Schulkinder aus Flitzing sicher gemacht werden soll. Die aktuelle Kostenschätzung für die Maßnahme liege noch nicht vor. Man denke auch darüber nach, ob nicht eine Querungshilfe sinnvoll sei. Ob man denn schon mit dem Besitzer des benachbarten Grundstückes gesprochen habe? Das fragte ein Teilnehmer der Versammlung. Wenn die bestehenden Bäume ausgedünnt würden, dann wäre die Kreuzung von allen Seiten besser einsehbar, meinte der Mann.

In Geduld sollten sich alle Bauwerber üben, die sich im neuen Baugebiet in Anglberg ein Zuhause schaffen wollen. Aufgrund von personellem Engpass im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft müsse mit längeren Bearbeitungszeiten gerechnet werden.

Ortsverband kündigt klassischen „Haustürwahlkampf“ an

Erfolgreiche Arbeit sei von der CSU-Fraktion in den vergangenen Jahren im Gemeinderat geleistet worden, erinnerte Falkner. Mit Annemarie Neumair arbeite eine sehr engagierte Seniorenbeauftragte, die sich mit ihrem Team auch für altersgerechtes Wohnen in Zolling einsetze.

Wie man den Wahlkampf für die kommende Landtagswahl im Herbst gestalten wolle, war eine Frage, die aus dem Publikum kam. Man werde wieder einen klassischen „Haustürwahlkampf“ anbieten, sprich das Gespräch mit dem Wähler in den Wohnvierteln suchen, sagte Benedikt Flexeder, der als Zweitstimmenkandidat für die Landtagswahl im Herbst antreten wird. Allerdings sei auch Neues geplant. In der Urlaubszeit wolle man auf Autobahnraststätten präsent sein und kleine Erfrischungen an die Pkw-Lenker und Insassen verteilen. „Das hat es bisher noch nicht gegeben, betonte Flexeder.

