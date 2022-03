Das Thema Bauen dominierte die Zollinger Bürgerversammlung – Bürgerfest soll stattfinden

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Stand Rede und Antwort: Bürgermeister Helmut Priller (l.) mit VG-Leiter Eugen Altmann. © Beschorner

Wegen Corona konnte Zollings Bürgermeister nun erst die erste Bürgerversammlung live abhalten. Dabei gab es vor allem gute Nachrichten.

Zolling – Bürgerversammlung live: Das war seit seinem Amtsantritt nicht möglich gewesen. Am Mittwoch stand Bürgermeister Helmut Priller aber endlich wahrhaftig im Zollinger Bürgersaal, um vor der Bevölkerung Rechenschaft abzulegen. Es ging um Zahlen und Daten, um Projekte und Vorhaben. Und darum, dass er seit Mai 2020 zwar acht Kilo zugenommen habe, ihm der Job aber nach wie vor „irrsinnig Spaß macht“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mit einem Spaß hatte Priller die Bürgerversammlung auch eröffnet: Nach Begrüßung seiner Vorgänger Max Riegler und Franz Obermeier witzelte er, die beiden sollten sich eigentlich auf die Empore des Bürgersaals setzen – so wie die beiden alten Motzer Waldorf und Statler aus der „Muppet Show“. Das war’s dann aber mit lustig an diesem Abend, den Prillers 100-Minuten-Vortrag mit 108 Folien prägte.

Finanzen

Die Grundlage des Handelns: die Finanzen. Priller führte die wichtigsten Zahlen aus den Haushalten 2021 und 2022 an, verwies vor allem darauf, dass die Gemeinde seit über zehn Jahren schuldenfrei sei: „Danke Max, danke Franz!“ Wichtig war es Priller, zu betonen, dass man rund 1,2 Millionen Euro pro Jahr für Jugend und Bildung ausgebe.

Baumaßnahmen

Danach stellte der Gemeindechef die laufenden Verfahren in der Bauleitplanung vor: zunächst das Gewerbegebiet Ost, wo der Baubeginn anstehe und zu dem das Fazit Prillers klar war: „Alles richtig gemacht.“ Dann das 55 000 Quadratmeter große Gewerbegebiet Harland, für das voraussichtlich im April der Feststellungs- und Satzungsbeschluss erfolge.

Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen 3-Sterne-Hotel versprochen: Geflüchtete verärgert über Unterkunft - Landkreis schickt sie zurück nach München Zahlreiche Ukrainer, die gerade vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte nun aber einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. 3-Sterne-Hotel versprochen: Geflüchtete verärgert über Unterkunft - Landkreis schickt sie zurück nach München

Rund 70 Bürgerinnen und Bürger interessierten sich für Prillers Ausführungen zu den verschiedenen Themen der Gemeinde. © Beschorner

In der Warteschleife hänge der Bebauungsplan „Nördlich der Plörnbacher Straße“ in Thann, wo Baurecht für fünf Parzellen geschaffen werden soll. Nach dem Aufstellungsbeschluss 2018 warte man derzeit die Klärung der Immissionsschutzproblematik ab. 2022 soll noch das Areal des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Anglberg West“ erschlossen werden.

In puncto Tiefbau war es vor allem die Ertüchtigung und Erweiterung der Zollinger Kläranlage, die Priller nannte und die rund 1,6 Millionen Euro kosten wird. Aus dem Bereich Hochbau führte er die neue Bauhofhalle für knapp 270 000 Euro an. An der Kapelle in Flitzing habe man das Schindeldach und die Außenfassade für insgesamt rund 51 000 Euro instand gesetzt. Nicht zu vergessen habe man für den Kindergarten Kleine Strolche einen Bauwagen angeschafft, damit die Kinder an dem Tag, den sie im Wald verbringen, einen Unterschlupf haben.

Testzentrum schließt

Weitere Themen waren das Bürgermagazin „Zollo“ als „ein Steckenpferd“ Prillers, die mobile Bibliothek, das Schnelltestzentrum Zolling, in dem seit März 2021 rund 11 500 Corona-Tests durchgeführt worden seien und das am 2. April schließen werde, sowie die geplante Dirtpark- und Pumptrail-Anlage neben dem Anglberger Weiher, die rund 250 000 Euro kosten dürfte und in der zweiten Jahreshälfte realisiert werden soll.

Bürgerfest in Planung

Im kurzen Ausblick auf 2022 hob Priller besonders die Teilnahme am Stadtradeln hervor (zwischen 26. Juni und 16. Juli) und machte Lust auf den 9. Juli: Da soll endlich wieder das Bürgerfest stattfinden – an dem zentralen Ort am Rathausplatz und entlang des Bürgersaals, mit einem neuen Organisationsteam und neuen Ideen. Am Ende seines Berichts stand der Satz: „Alles gut, alles lebens- und liebenswert in Zolling.“

Fahrradwege

Doch da waren noch die schriftlich eingegangenen Fragen von Bürgern: Monika Berghammer aus Palzing fragte nach einem Sachstandsbericht zu den Radwegen nach Haindlfing und nach Helfenbrunn; vor allem mit Blick auf die Grundstücksverhandlungen. Die Antwort Prillers: Was den Radweg nach Haindlfing betrifft, habe die Gemeinde im November 2021 von der Stadt Freising den Grunderwerbsplan samt Eigentümerverzeichnis erhalten und mitgeteilt, dass man die Verhandlung für die acht betreffenden Grundstücke übernehme. Bis August 2022 soll der Grunderwerb erfolgt sein.

Gefährliche Kreuzung

Sabrina Pietschmann wollte wissen, ob für die unfallträchtige Kreuzung Flitzing/Zolling (Staatsstraße 2054) bei der Firma Kronthaler eine Lösung geplant sei. Priller dazu: „Das Problem ist uns bekannt.“ Er verriet etwas, das auch die Gemeinderäte noch nicht wussten: Die beauftragte Firma Ingevost für Verkehrsuntersuchung und -planung habe für die Entschärfung dieser Gefahrenstelle zwei Möglichkeiten erarbeitet: eine Unterführung der Staatsstraße oder eine höhengleiche Querungshilfe.

Das Ergebnis der Untersuchung: Eine Rampe zur Unterführung müsse, um die behindertengerechte Neigung von maximal vier Prozent zu gewährleisten, jeweils 100 Meter lang sein. Weil das eher unrealistisch sei, habe das Büro auch die Alternative einer Querungshilfe untersucht und diese als durchaus möglich erachtet. Damit dieses Vorhaben vielleicht etwas schneller geht als sonst üblich, sei man in Vorleistung gegangen, so Priller. Man werde dem Staatlichen Bauamt nun die Querungshilfe als Vorschlag unterbreiten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.