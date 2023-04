Deftige Sprüche und viel zu lachen: Bei der „Bierkur“ vom „s‘Zollinger Theater“ geht‘s nicht zimperlich zu

Charmanter Verehrer: Hausierer Pauli Eder (Walter Gruber) „umgarnt“ Magd Nandl (Barbara Lehnert), beobachtet von Knecht Sepp (Michael Moosreiner). © Martin

„s‘Zollinger Theater“ hat mit der „Bierkur“ am Samstag Premiere gefeiert. Die Mitwirkenden präsentierten sich in Höchstform.

Zolling – Zimperlich ging es nicht zu bei der „Bierkur“, mit dem das Ensemble des „s’Zollinger Theaters“ am Samstag Premiere feierte. Nach drei Jahren Corona-Pause präsentierten sich die Schauspieler unter der Regie von Georg Brandmaier und Walter Gruber wieder in Höchstform.

Applaus im ausverkauften Haus: „Die Bierkur“ brachte „s’Zollinger Theater“ auf die Bürgerhaus-Bühne und begeisterte damit alle Theaterfreunde. Das Stück ist noch am Ostersonntag und am Ostermontag zu sehen, Karten dafür sind noch zu haben. © Martin

Wie die Frauen ihren Männern das Saufen abgewöhnen, das sorgte für viele Lacher im voll besetzten Bürgersaal. Es ist schon ein Kreuz, wenn die Mannsbilder tagtäglich beim Wirt sitzen und einen „Affenrausch“ nach Hause tragen. Der Resl Voglmeier (Elisabeth Dörr) ist das jedenfalls entschieden zu viel, was sich ihr Martin (Josef Wöhrl) da immer leistet. Bei Kathl Meier (Sabrina Pietschmann) und Urschl Huber (Babsi Schopf) ist das übermäßige Biertrinken der Männer allerdings auch ein Problem. Und so sinnen die drei Frauen nach einem Mittel, um ihren Angetrauten das Saufen abzugewöhnen.

Mit einem speziellen „Säftchen“ kommt der „Schuhbandl“-Hausierer Pauli Eder (Walter Gruber) da wie gerufen. Das „Wundermittel“ wirkt. Und bald ist am Hof „für den „größten Katzenjammer, in der kleinsten Kammer“ gesorgt, wie das der geplagte Meier-Bauer (Georg Völkl) beschreibt. Bei der „Medizin“ handelt es sich scheinbar um ein probates Abführmittel.

Zu lachen gibt es viel im abendfüllenden Schwank

Mit ganz deftigen Sprüchen sparte der Dreiakter aus der Feder von Martin Dornreiter freilich auch nicht. „G’schlang’n bist mit jedem Weib. Eigentlich müssa’ds a Tauschzentrale geb’n. Wenn da dei Oide nimma passt, dass’ ma’s umtauschen könnt“, meinen die „Manna“ am Esstisch, als sie beim Schnapseln darüber sinnieren, dass sie ja eigentlich die größten „Feinde“ des Alkohols seien, denn: „Wo ma oan sehng, do vernicht’ m’an glei’.“ Während es in den Beziehungen der Bauersleute ordentlich kriselt, ist Magd Nandl (Barbara Lehnert) dringend auf der Suche nach einem Mann. Der „Auserwählte“, Knecht Sepp (Michael Moosreiner), ist gar nicht angetan von deren Annäherungsversuchen. „Jetzt is’ de Schlingpflanz’n scho wieda do.“ Charmanter zeigt sich da der Hausierer-Pauli: „Du liebreizendes Alpenveilchen und zartes Radipflanzerl“.

Zu lachen gibt es viel im abendfüllenden Schwank. Vor allem, wenn sich die Resl und der Martin spitze Wortgefechte liefern. Als echtes Traumpaar in Mimik und Gestik glänzen Elisabeth Dörr und Josef Wöhrl in den Hauptrollen. Georg Völkl als Huber-Bauer spielt glaubhaft den Schwerenöter, wenn er – ohne Wissen seiner Urschl – der jungen Nandl den Hof macht. Sabrina Pietschmann und Babsi Schopf lassen auch nichts anbrennen, um als Verbündete von der Resl das Ruder in die Hand zu nehmen, um dafür zu sorgen, dass die Kur so gar kein Vergnügen für die Männer wird. Köstlich, wie sich Josef Wöhrl aufs „Häusl“ schleicht, immer, wenn ihm seine Resl einen Teller Suppe kredenzt hat. Seltsam? Entgehen lassen sollte man sich das amüsante Stück nicht. Für Bühnenbild und -bau waren Christian und Franziska Sellmaier sowie Bernd Flassak und Walter Gruber zuständig, für die Maske Eva und Tina Lachermeier sowie Isabella Schopf-Floßmann. Als Souffleuse fungierte Irmi Wiesheu.

Maria Martin

Weitere Aufführungen

Ostersonntag, 9. April, 20 Uhr, und Montag, 10. April, 18 Uhr, im Bürgerhaus. Kartenvorverkauf bei Lotto Koppe und online: www.get-your-ticket.de.

