Mittagsbetreuung in Zolling: Defizit wird größer - Schulverband reagiert notgedrungen

Ein deutliches Defizit hat die Kommunalaufsicht bei der Mittagsbetreuung in Zolling festgestellt. Jetzt hat der Schulverband notgedrungen reagiert.

Zolling – Man konnte schon etwas durcheinanderkommen mit all den Satzungen, die in der Versammlung des Schulverbands Zolling zu behandeln waren. In den meisten Fällen handelte es sich am Montag aber fast um Pro-forma-Beschlüsse – mit einer Ausnahme.

Nach acht Jahren war es an der Zeit, die Gebührensatzung für die Mittagsbetreuung an der Grundschule anzupassen. „Überfällig“ sei das, so der Schulverbandsvorsitzende, Zollings Bürgermeister Helmut Priller.

Kommunalaufsicht bringt den Stein ins Rollen

Anlass war die Feststellung der Kommunalaufsicht im Landratsamt, dass das Defizit „deutlich höher“ sei als die Einnahmen aus Gebühren und staatlicher Förderung. Die Folge: Um die steigenden Personalausgaben auszugleichen, musste eine pauschale Erhöhung der Gebühren um rund 20 Prozent veranschlagt werden. Bis dahin konnten die Mitglieder des Schulverbands auch mitgehen.

Allerdings hätten sie gerne eine Regelung in die Satzung aufgenommen, die einen Gebührenerlass ermögliche, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben seien. Doch die Aussage der Kommunalaufsicht war deutlich: Da es sich bei der Mittagsbetreuung an der Grundschule um eine freiwillige Leistung handle, gebe es von staatlicher Seite keine Rechtsgrundlage dafür, Gebühren zu ermäßigen oder zu erlassen. Ein solches Angebot für finanziell schwache Familien könne also vom Schulverband nicht eingeführt werden.

Nur „ganz besondere Härtefälle“ könnten verschont werden

Da half auch das Nachbohren von Manuela Flohr nicht, die an den „sozialen Auftrag“ erinnerte, den eine Gemeinde habe. Verwaltungsstellenleiter Eugen Altmann bekräftigte, dass man aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage einen Erlass auch nicht in einer Satzung festschreiben könne.

Allerdings könne man vielleicht „bei ganz besonderen Härtefällen“, so Altmann, eine Einzelentscheidung des Schulverbands herbeiführen. Mit dieser Aussicht gab sich die Schulverbandsversammlung dann vorerst zufrieden, genehmigte die neue Satzung und die neuen Gebühren einstimmig.

Ebenso einstimmig verabschiedet wurde die Satzung für den Besuch der Offenen Ganztagsschule an der Mittelschule Zolling. Eine solche hatte es bisher gar nicht gegeben, man hatte sich an der Satzung für die Mittagsbetreuung orientiert. In der Folge wurde deshalb auch erstmals eine Gebührensatzung für die Offene Ganztagsschule beschlossen: Grundgebühren fallen dabei nicht an, für das Mittagessen wird eine monatliche Pauschale von 57 Euro erhoben.

Und dann ging es noch einmal ums Geld: Die Feststellung der Jahresrechnung 2021 wurde billigend zur Kenntnis genommen. Kein Wunder, stiegen die Rücklagen des Schulverbands in 2021 doch von 204 000 Euro auf 340 000 Euro, während die Schulden gleichzeitig von 3,6 auf drei Millionen Euro gesenkt werden konnten.