Fatima (17) flüchtete vor sieben Jahren nach Zolling - und arbeitet seither hart für ihren größten Traum

Teilen

Meilenstein: Den M-Zug an der Mittelschule Zolling hat Fatima Ramazani erfolgreich abgeschlossen. Inzwischen ist sie ans Camerloher-Gymnasium gewechselt. Sie möchte das Abitur machen, um danach Medizin studieren zu können. © privat

Mit zehn Jahren musste Fatima aus dem Iran flüchten. In Zolling fand ihre Familie eine neue Heimat. Seitdem arbeitet das Mädchen hart daran, ihren Traum zu verwirklichen.

Zolling – Diese junge Frau ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wozu Menschen mit Mut, Ambitionen und Engagement fähig sind: Als Fatima Ramazani ein kleines Mädchen war, ist ihre Familie aus dem Iran geflohen, um letztendlich in Bayern eine neue Heimat zu finden. Aktuell lebt Fatima mit ihren Eltern und den zwei Brüdern auf beengtem Raum in der Asylunterkunft in Zolling. Der große Traum ist ein eigenes Zuhause. Und die 17-Jährige träumt noch weiter: Sie arbeitet hart dafür, Ärztin zu werden – um anderen Menschen helfen zu können.

Beschwerliche Flucht

Obwohl sich Fatima Ramazani an die Flucht 2015 nur bruchstückhaft erinnern kann, sind die Gedanken daran nur schwer zu ertragen. Eines weiß sie noch ganz genau: „Die Flucht über Nacht aus dem Iran war schrecklich!“ Familie Ramazani hat afghanische Wurzeln. Vater Qasim sollte eingezogen werden, um zu kämpfen, die Zukunft für die Zurückgebliebenen hätte überaus schlecht ausgesehen. So entschlossen sich die Ramazanis zur riskanten Flucht nach Europa – vor allem, weil der Vater seinen Kindern eine bessere Zukunft ohne Krieg und guter Schulbildung schenken wollte. „Vieles habe ich damals gar nicht begriffen, ich war ja auch erst zehn Jahre alt“, sagt Fatima heute.

Stolz auf seine Tochter: Vater Qasim Ramazani mit Fatima, als sie im Sommer 2021 ihr Mittlere-Reife-Zeugnis in Händen hält. © privat

Die erste Station war die Türkei, wo sie unter schwierigen Umständen einige Zeit bleiben mussten. Für die Familie, die sich nur nach Frieden sehnte, eine unglaublich beschwerliche Tortur. Doch es sollte noch schwieriger und brenzliger kommen: Die Ramazanis, die sich illegal in der Türkei aufhielten, wurden von der Polizei aufgegriffen. Doch sie hatten Glück: Der Vorfall blieb ohne Konsequenzen. Der Grund dafür war vermutlich, dass sämtliche Gefängnisse zu dieser Zeit heillos überfüllt waren.

Sprachbarriere als große Hürde

Über den Meerweg konnte die fünfköpfige Familie die Flucht schließlich fortsetzen. Daran kann sich Fatima noch gut erinnern. „Einige Boote waren kaputt, anderen komplett überfüllt“, sagt sie. „Wir hatten große Angst und haben viel geweint.“ Ganze zehn Stunden dauerte die Überfahrt – immer die Angst vor dem Ertrinken in den Knochen und kaum mehr etwas am Leib. Erst in Griechenland wurde es laut Fatima durch die Hilfe des Roten Kreuzes leichter. „Es wurde uns dort sehr viel geholfen.“ Per Bus und Zug ging der anstrengende Weg weiter, bevor die Ramazanis in Österreich und dann am Ziel, in Deutschland, ankamen. In München habe es schließlich geheißen: „Ihr seid frei.“

Lesen Sie auch Fahrenzhausen setzt auf bewährtes Trio: Bürgermeister-Stellvertreter weiter im Amt In der konstituierenden Sitzung hat der Fahrenzhausener Gemeinderat jetzt alle seine Bürgermeister bestätigt. Fahrenzhausen setzt auf bewährtes Trio: Bürgermeister-Stellvertreter weiter im Amt

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Doch so einfach war das alles gar nicht, denn die Familie konnte sich kaum verständigen. Wie wichtig Sprache als Schlüssel ist, merkte Fatima schnell – und setzte sich sofort dafür ein, die Sprachbarriere zu überwinden, um sich in die Gemeinschaft einzufügen. „Ich wollte meinen Eltern helfen“, sagt Fatima, die bereits in Garmisch-Partenkirchen, ihrem ersten Wohnort in Bayern, anfing, Deutsch zu lernen. „Während die anderen Kinder gespielt haben, habe ich gebüffelt.“

Erfolgreicher Abschluss

Nachdem die Familie in die Asylunterkunft nach Zolling gekommen war, wurde Fatima in die sechste Klasse eingeschult. „Ich hatte sehr gute Lehrkräfte“, betont Fatima. Diese hätten alles dafür getan, damit sie ihre Deutschkenntnisse weiter vertieft und einen guten Mittelschulabschluss bekommt. Dafür werde sie ihnen immer dankbar sein.

Es folgte eine hervorragende Leistung: Sie belegte den M-Zug und schloss die Schule schließlich mit der Mittleren Reife sehr erfolgreich ab. Dabei sei das Lernen aufgrund der Wohnsituation in der Gemeinschaftsunterkunft oftmals alles andere als leicht gewesen: Die fünfköpfige Familie lebt zusammen in zwei Räumen, in der Unterkunft ist es zudem oft sehr laut. „Wir sind anerkannt“, betont Fatima, „aber wir finden einfach keine Wohnung.“ Und das, obwohl Vater Qasim regulär arbeitet, und der älteste Bruder gerade eine Ausbildung macht.

„Ich bin so froh, hier zu sein“

Auch Fatima arbeitet weiterhin eifrig für eine gute Ausbildung: Ihr größter Traum ist es, Medizin zu studieren und so anderen Menschen zu helfen, am liebsten als Hausärztin. Um das für das Studium notwendige Abitur ablegen zu können, geht die junge Frau daher zu Schule: aktuell in die Einführungsklasse des Camerloher-Gymnasiums in Freising, das seit Kurzem die Möglichkeit bietet, dort über die Mittlere Reife das Abitur zu erlangen.

„Man kann alles schaffen, wenn man es will“, sagt Fatima, die sich im Landkreis Freising sehr wohl fühlt. „Das ist meine Heimat, und die Leute sind überall sehr nett.“ Vor allem die Zollinger hätten ihr und ihrer Familie sehr geholfen. „Ich bin so froh, hier zu sein.“ Diesen Satz sagt die junge Frau häufig. Diese junge Frau, der man kaum noch anhört, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Ihr Wunsch für alle jungen Menschen geht ans Herz: „Findet euren Traum und gebt nie auf!“

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.