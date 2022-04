Geflüchtete noch besser unterstützen: Aus dem Zollinger Helferkreis wird ein Verein

Von: Magdalena Höcherl

Der frisch gewählten Vorstandschaft des Helferkreises gehören (v. l.) Susann Liebe, Angelika Sagerer, Stephan Griebel und Regina Rosner an. © Verein

Den Zollinger Helferkreis für Asyl und Integration gibt es schon Jahre, nun wurde ein eigener Verein gegründet. Der Vorsitzende erklärt die Gründe.

Zolling – Sozusagen Nägel mit Köpfen hat man am Mittwochabend im Zollinger Bürgerhaus gemacht. In der Ampertalgemeinde gibt es schon seit einigen Jahren einen Helferkreis für Asyl und Integration. Aus dieser Gruppe wurde nun ein eingetragener Verein. Der frisch gewählte Vorsitzende, Stephan Griebel, erklärt im FT-Interview die Beweggründe und spricht über die nächsten Schritte.

Herr Griebel, den Zollinger Zusammenschluss für Asyl und Integration gibt es schon seit 2016. Warum wurde aus dem Helferkreis jetzt ein Verein?

Die Gruppe hat sich damals gefunden, als vor Ort die Gemeinschaftsunterkunft für 150 Bewohner eröffnet wurde. Damals haben wir erwartet, dass unsere Arbeit, sprich Geflüchteten bei der Ankunft und Integration hier zu helfen, nur vorübergehend nötig ist. Doch spätestens seit dem Krieg gegen die Ukraine ist klar geworden, dass das eine Daueraufgabe sein wird. Daher stellen wir uns ab jetzt als eigenständigen Verein auf.

Inwiefern unterscheiden sich die beiden Formen?

Die Initiative, die der Helferkreis war, war eher eine lose Verbindung. Seit Beginn haben wir viel Unterstützung durch die Nachbarschaftshilfe Zolling erfahren. Viele unserer Aufgaben, etwa der Kontakt zu den Behörden, dem Jobcenter oder der Diakonie, gehen über die typischen Aufgaben einer Nachbarschaftshilfe hinaus. Daher erschien es allen Beteiligten sinnvoll, sich neu zu sortieren und einen eigenen Verein zu gründen. Gleichzeitig freuen wir uns auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit.

Wer gehört zum neu gegründeten Helferkreis für Asyl und Integration e.V.? Und wie lief die Versammlung ab?

28 Gründungsmitglieder waren am Mittwoch vor Ort. Das ist eine erkleckliche Zahl für die Gründung eines solchen Vereins, in dem es in erster Linie darum geht, viel zu geben und sich aktiv einzubringen, um anderen Menschen zu helfen. Der Satzungsvorschlag wurde diskutiert, Anmerkungen eingebaut, und nachdem alle zufrieden waren, haben alle unterzeichnet. Bürgermeister Helmut Priller hat dann die Vorstandswahl geleitet. Zur Besetzung der Ämter hat jeder seine Meinung eingebracht. Es war ein wahrhaft demokratischer Prozess.

Worauf legen Sie als neuer Vorsitzender besonders Wert?

Wir sind ein Verein, dessen Innenleben die Mitglieder kraft ihres Engagements frei ausgestalten. Jeder soll sich nach eigener Kraft und eigenem Interesse einbringen. Nur wenn man mit Lust und Spaß dabei ist, wird das auf Dauer was. Ich freue mich vor allem darüber, dass wir sehr breit aufgestellt sind und viele Themenbereiche abdecken. Außerdem ist die Mischung aus Mitgliedern, die vorher schon im Helferkreis aktiv waren, und Menschen, die neu dazugestoßen sind, wunderbar. Daher blicke ich auch hoffnungsvoll in die Zukunft: Dieses starke zivilgesellschaftliche Engagement ist phänomenal – für uns als Dorfgemeinschaft, aber auch für die deutsche Gesellschaft.

Welche Aufgaben stehen nun an?

Der allererste Schritt ist schon getan: Die Geflüchteten haben ein Dach über dem Kopf. Schritt zwei läuft gerade, das ist die Anmeldung bei den Behörden. Als nächstes kommt das Deutschlernen, für die Kinder der Schulbeginn nach den Osterferien und für die Erwachsenen, dass sie einer Arbeit nachgehen. Für uns bedeutet das, in verschiedenen Bereichen aktiv zu sein: Neben Menschen, die eine Wohnung zur Verfügung gestellt haben, gibt es solche, die als Paten für alltägliche Belange fungieren: Wo finde ich einen Arzt, wo gibt es Einkaufsmöglichkeiten, wie funktioniert der ÖPNV? Da ergeben sich 1000 Fragen. Außerdem gibt es einen Fahrdienst, und nach Ostern wird die Hausaufgabenbetreuung anlaufen. Es gibt Leute, die sich um Mietfragen kümmern, und wir suchen auch welche, die Geflüchtete begleiten, wenn sie ein Bankkonto eröffnen möchten, oder helfen, eine Bewerbung zu schreiben. Die Aufgaben sind vielfältig.

Wie viele Menschen aus der Ukraine sind in Zolling untergekommen?

In Zolling und den VG-Gemeinden leben momentan mindestens 80 Geflüchtete. Vermittelt haben wir schon 130 bis 150. Das ist aber noch im Fluss, einige ziehen weiter, die Gründe dafür sind vielfältig. Auch die Hilfsstrukturen sind gerade dabei, sich herauszubilden. Daher kann sich nach wie vor jeder, der helfen möchte, einklinken.

Infos und Kontakt

Wer sich im Helferkreis-Verein engagieren möchte, kann sich unter Tel. (01 72) 6 72 75 36 oder per Mail an kontakt@hk-zolling.de melden. Weitere Infos gibt’s auf hk-zolling.de.

