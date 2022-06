Zolling geht aktiv gegen Fachkräftemangel vor

Gratulation zur Übernahme: VG-Chef Anton Geier, Nicole Jungbeck, Melanie Huber, Geschäftsleiter Eugen Altmann und Ausbildungsleiter Alfred Haller (v. l.). © Martin

Die Verwaltungsgemeinschaft Zolling geht aktiv gegen Fachkräftemangel vor: Zwei junge Frauen wurden jetzt nach ihrer Ausbildung übernommen.

Zolling – Gleich zwei Auszubildende dürfen sich über einen Verbleib bei der Verwaltungsgemeinschaft Zolling freuen. Nachdem sie ihre Prüfungen zur Verwaltungsfachangestellten erfolgreich abgelegt haben, wurden Melanie Huber und Nicole Jungbeck jetzt als neue Kolleginnen im Rathaus begrüßt. Sowohl VG-Leiter Anton Geier als auch Geschäftsführer Eugen Altmann freuten sich über die Neuzugänge im Verwaltungs-Team. Bereits zu Beginn ihrer Ausbildung vor drei Jahren hätten die beiden jungen Damen einen „sehr guten Eindruck“ hinterlassen, lobte Ausbildungsleiter Alfred Hadler vom Personalamt. Man freue sich, den jungen Menschen eine gute und sichere Zukunft bieten zu können.

Durch kontinuierliche Ausbildung könne die Verwaltungsgemeinschaft Zolling freie Stellen mit eigenen, den fachlichen und persönlichen Anforderungen genügenden Nachwuchskräften besetzen, betonte Altmann. Ein gewisser „Fachkräftemangel“ sei nämlich nicht nur in der freien Wirtschaft zu beobachten, sondern auch in der öffentlichen Verwaltung. Daher sei man froh über engagierten Nachwuchs.

Nach ihrer Schulausbildung an der Staatlichen Fachoberschule in Freising und einem Praktikum, das sie im Zollinger Rathaus absolvieren durften, habe sie der Beruf der Verwaltungsfachangestellten interessiert, erzählten die beiden 20jährigen Zollingerinnen. Dass die Arbeitswege kurz seien, sei ein weiterer Vorteil, meinte Altmann.

Ökologisch sinnvoll

Auch vom ökologischen Aspekt her sei es sinnvoll, wenn Arbeitsplätze vor Ort angeboten werden. Privat seien sie ebenfalls in Zolling verwurzelt, erzählen die jungen Frauen. Verantwortung hätten sie bisher in Zollinger Vereinen übernommen, unter anderem bei der katholischen Mädchengruppe. Melanie Huber unterstützt im Anschluss ihrer Ausbildung die Finanzverwaltung im Sachgebiet Gebühren, Nicole Jungbeck das Bau- und Planungsamt. Zur Übernahme überreichten Geier und Altmann einen Frühlingsstrauß.

Maria Martin

