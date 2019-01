Geplanter Kohleausstieg: Das sagt der Zollinger Kraftwerksleiter dazu

Nach den Schlagzeilen über den geplanten Kohleausstieg Deutschlands sind die Augen auch auf das Zollinger Kraftwerk gerichtet. Im FT-Interview spricht der Leiter offen darüber.

Zolling – Nach den Schlagzeilen über den geplanten Kohleausstieg Deutschlands sind die Augen auch auf das Zollinger Kraftwerk gerichtet. Jährlich versorgt der Steinkohleblock 1,7 Millionen Menschen mit Strom. Kraftwerksleiter Lothar Schreiber spricht im Interview mit dem FT ganz offen über die Verunsicherung, die bei seinen Mitarbeitern herrscht, darüber, was man schon seit Jahren unternimmt, um zukunftsfähig zu bleiben und über seine Überzeugung, dass Zolling eine zentrale Rolle in der Energiewende spielen kann.

Herr Schreiber, sind Sie von dem Beschluss der Kohlekommission kalt erwischt worden?

Nein, die Energiewende ist ja seit Jahren großes Thema. Wir sehen uns als aktiven Begleiter der Energiewende und haben es begrüßt, dass eine Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung eingerichtet wurde, die der Bundesregierung eine Empfehlung vorgelegt hat als Grundlage für einen langfristig gut organisierten, gesetzlich geregelten und wirtschaftlich vertretbaren Kohleausstieg.

Wie weit ist das Kraftwerk Anglberg auf dem Weg zum Kohleausstieg? Haben Sie sich schon darauf vorbereitet?

+ Kraftwerksleiter Lothar Schreiber. Es gibt keine konkreten Stilllegungspläne. Das wäre, wenn man die Energieversorgungssituation in Deutschland ansieht, viel zu früh. Es herrscht ein großes Ungleichgewicht: viele erneuerbare Energieerzeuger im Norden, ein hoher Stromverbrauch im Süden. Es gibt akuten Handlungsbedarf, was den Ausbau der Stromtrassen angeht. Unter diesen Voraussetzungen wird es zur Zeit im Süden Deutschlands sehr schwierig sein, Kraftwerke vom Netz zu nehmen. Solange die Energiewende nicht in Richtung Stromspeicherung weiterentwickelt wird, werden konventionelle Kraftwerke unverzichtbar sein.

Was aber nicht heißt, dass Sie nichts tun, außer abzuwarten.

Natürlich nicht. Wir sehen uns als wichtigen Baustein in der Umsetzung der Energiewende. Stabile, effiziente Kraftwerke wie das unsere werden dringend notwendig sein, um jetzt in einem ersten Schritt den Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022 aufzufangen. Und wir machen uns natürlich intensiv Gedanken, wo die Reise hingehen könnte. Was wir aber definitiv nicht haben, ist ein konkretes Stilllegungsdatum für das Zollinger Kohlekraftwerk. Nochmal: Wir sind nicht die Energiewendeverweigerer, wir lehnen sie nicht ab, wir begleiten sie.

Wo beschreiten Sie bereits neue Wege? Was hat Anglberg außer dem Steinkohleblock noch zu bieten?

Wir haben seit Jahren eine Frage im Blick: „Was kann unser Beitrag zur Energiewende sein?“ Es ist uns nämlich klar, dass wir uns, auch solange wir noch am Netz sind, verändern und entwickeln müssen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir CO2-ärmer arbeiten können.

Konnten Sie diese Gedanken im Kraftwerksalltag umsetzen?

Unser Biomassekraftwerk versorgt CO2-neutral 150.000 Menschen mit Strom und Wärme. Mit 160 Millionen Kilowattstunden haben wir eine nennenswerte Fernwärmeauskopplung für die Freisinger Region am Standort. Dank unserer neuen Anlage zur Trocknung von Klärschlamm aus den kommunalen Kläranlagen werden wir den Kohleverbrauch reduzieren.

Das funktioniert wie?

Wir können den getrockneten Klärschlamm im Kohleblock als Ersatzbrennstoff einsetzen, damit wird der CO2-Ausstoß um fünf Prozent reduziert. Auch damit beschreiten wir neue Wege.

+ Ein Kohleberg vor dem Zollinger Kraftwerk. © Lehmann

Und dennoch schwebt der Kohleausstieg wie eine dunkle Wolke über dem Kraftwerk. Was sagen Sie Ihren Mitarbeitern?

Schlagzeilen zum Thema Kohleausstieg sind natürlich eine Belastung für unsere Leute. Aber unser Prinzip lautet, alles offen zu kommunizieren. Wir sind sehr transparent. Und wir führen den Mitarbeitern immer wieder vor Augen, was in der Öffentlichkeit leider oft zu kurz kommt: Wir sind wichtig und rund um die Uhr verlässlich im Einsatz, um (auch auf Abruf) jederzeit Strom und Wärme zu erzeugen. Wir werden noch viele Jahre unverzichtbar sein, brauchen uns nicht zu verstecken. Unsere Mitarbeiter wissen, dass es bis heute kein Datum für das Ende des Kohlekraftwerks Zolling gibt. Sobald die Bundesregierung ein Ausstiegsdatum festgelegt hat, werden wir ein Zukunftskonzept entwickeln. Und wie gesagt: Die ersten Bausteine haben wir erfolgreich auf den Weg gebracht.

Könnte man ein Kohlekraftwerk überhaupt auf eine alternative Stromgewinnung umrüsten?

Es gibt Kraftwerke, die haben erfolgreich auf Gas als Brennstoff umgestellt. Da zwei Erdgasleitungen nahe am Kraftwerk vorbeiführen, wäre das – mit sehr hohen Investitionen – mittelfristig möglich. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Gaskraftwerke allerdings nicht wirtschaftlich betreibbar. Andere Kraftwerke an der Küste überlegen, auf Biomasse als Hauptbrennstoff umzustellen.

Sind Sie es leid, sich täglich für Ihre Arbeit rechtfertigen zu müssen?

Wir sind wichtig – wenn auch nicht bis zum jüngsten Tag, aber jetzt aktuell sind wir es. Und dieses Gefühl überwiegt. Wir machen eine gute Arbeit und wir übernehmen eine wichtige Aufgabe auf dem Weg zur Energiewende, in dem wir gesicherte Kraftwerksleistung vorhalten. Der Kohleausstieg muss sehr sorgfältig geplant und durchgeführt werden, um das Stromsystem nicht zu gefährden. Es ist eine Herausforderung: weg vom „Business as usual“. Wir bleiben dran, um den Standort zukunftsfähig zu machen.