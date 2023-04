Zolling hat endlich wieder einen Bäcker am Ort

Das erste Mal öffnete „Tom’s Bäckerei“ seine Türen

Das erste Mal öffnete „Tom’s Bäckerei“ jetzt seine Türen in Zolling. Der Ort hat endlich wieder einen eigenen Bäcker. Auch der Bürgermeister war begeistert.

Zolling - In der Moosburgerstraße 3 A, zwischen Apotheke und Metzgerei, wird der 29-jährige Bäckermeister Thomas Graf zusammen mit seiner Frau Lisa und seinem Team ab sofort das Sortiment anbieten, das in seiner Backstube in Haag produziert wird: Brote, Brezen, Stangerl und Semmeln in vielfältigen Variationen, dazu feine Konditorwaren. Alles aus wertvollem Getreide und Zutaten aus der Region.

Eine ganze Reihe bunter Luftballons an der Eingangstür kündigten am Eröffnungstag an, was sich die Zollinger seit langem gewünscht haben. „Endlich wieder einen Bäcker am Ort haben“, das habe schon lange gefehlt, sagte eine Kundin, die am frühen Samstagvormittag mit ihrer Familie am Verkaufstresen stand.

„Eine Bereicherung für den ganzen Ort“

Feiner Brotduft strömt den Kunden übrigens auch am Sonntagvormittag entgegen. Zwischen acht und elf Uhr wird der Verkaufsraum an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. Von Dienstag bis Freitag kann zwischen sechs Uhr morgens und 18 Uhr eingekauft werden, am Samstag von sechs bis 12 Uhr.

Glücklich über die Neueröffnung zeigte sich auch Zollings Bürgermeister Helmut Priller. „Eine Bereicherung für den ganzen Ort.“ Übrigens: Zusammen sitzen, eine Tasse Kaffee und ein Stück Torte vor Ort genießen, auch das ist in „Tom’s Bäckerei“ möglich. Auf viele fröhliche Stimmen freuen sich der Bäckermeister und seine Frau Lisa schon jetzt.

Maria Martin