Hinter Einsätzen steckt viel Wissen: Bei der Zollinger Feuerwehr ist nicht nur auf die Jugend Verlass

Von: Andreas Beschorner

Ehrungen des Kreisverbands: (v. l.) Bürgermeister Helmut Priller, Vorsitzender Christian Sellmaier, KBI Helmut Baur, Martin Ester, Konrad Würfl, 1. Kommandant Wolfgang Westermeier, 2. Kommandant Martin Dauer und Michael Wagensonner. © Feuerwehr

In Zolling kamen jüngst die Floriansjünger zur Jahreshauptversammlung zusammen - unter anderem, um sich für ihr Engagement loben zu lassen. Zu Recht.

Zolling – Es war fast wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie: 41 Personen hatten sich zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Zolling im „Alten Wirt“ eingefunden, um Berichte zu geben und zu hören. Und um sich für den Einsatz und Engagement zu Recht loben zu lassen. 1. Kommandant Wolfgang Westermeier konnte nicht nur die Ehrenkommandanten Martin Ester und Josef Wöhrl begrüßen, sondern auch Bürgermeister Helmut Priller, Gemeinderäte, Vertreter der Kreisbrandinspektion und Kommandanten der anderen Gemeindefeuerwehren.

Engagement der Gemeinde beeindruckt

In seinem Bericht erläuterte Westermeier, dass die Feuerwehr Zolling seit der letzten Jahreshauptversammlung zu 46 Einsätzen gerufen worden sei, bei denen rund 830 Personenstunden geleistet wurden. Hinzu kamen über 3000 Personenstunden für Übungen, Leistungsabzeichen und sonstigen Feuerwehrdienst. Westermeier betonte, dass die Freiwillige Feuerwehr Zolling in Zukunft gerne mehr Übungen mit den umliegenden Wehren abhalten wolle.

Jugendwart Quentin Heinze erklärte in seinem ersten Jahresbericht, dass er sich seit Februar selbst erst in das Amt habe einfinden müssen. Die Jugendfeuerwehr sei eine große Stütze der FFW Zolling, auf die Verlass sei: 337 Stunden seien von der Jugendfeuerwehr in Ausbildung, Versammlungen und Übungen investiert worden. Heinze kündigte an, dass die nächste 24-Stunden-Übung der Jugendfeuerwehren in Zolling abgehalten werden solle. Diese hatte heuer erstmalig in Nandlstadt stattgefunden.

Bürgermeister Helmut Priller bedankte sich bei den Einsatzkräften und betonte, dass viel Wissen dahinterstehe, um in bestimmten Situationen die Einsätze erfolgreich absolvieren zu können. Im Namen der Gemeinde sprach er einen großen Dank aus und versicherte, dass die notwendigen Beschaffungen für die Feuerwehr vonseiten der Gemeinde Zolling selbstverständlich getätigt würden. Dass die Kommune so hinter der Feuerwehr stehe, beeindruckte auch Kreisbrandinspektor Helmut Baur und Kreisbrandmeister Michael Wagensonner.

Zum ersten Mal Ehrungen durch den Kreisfeuerwehrverband

Im Anschluss wurden das erste Mal in einer Jahreshauptversammlung Ehrungen durch den Kreisfeuerwehrverband Freising durchgeführt. Kreisbrandinspektor Helmut Baur überreichte das Abzeichen in Silber samt Urkunde an Konrad Würfl für 35 Jahre Gruppenführer, an Martin Ester für 24 Jahre als 1. Kommandant und an Christian Sellmaier für 15 Jahre als Fahnenträger.

Der 1. Vorstand Christian Sellmaier war es dann, der sich zu bedanken hatte: bei denen, die die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr erstellt hatten, bei Firmen und Spendern, bei allen, die die neue Internetseite aufgebaut hatten, und bei der Gemeinde vor allem wegen der Entsorgung der Christbäume nach der Sammelaktion der Jugendfeuerwehr. Der Verein, so die Zahl, die Sellmaier mitgebracht hatte, hatte im Berichtszeitraum rund 2500 Personenstunden geleistet. Zum Schluss gab es noch den Bericht von Kassier Bernhard Hies, der explizit betonte, dass alles nur dann gut funktioniere, wenn alle zusammenarbeiten würden.

