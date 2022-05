„Prost, auf die Nachbarn“: Friedrich Kalpenstein veröffentlicht neuen Krimi

Von: Andreas Beschorner

Herbert, Tischler, Valdern: Hinter allen Figuren steht Autor (und Sänger) Friedrich Kalpenstein. Zehn Jahre nach seinem Debütroman kann er jetzt von seiner Passion leben. © Privat

Schreiben ist seine Passion. Und wenn er nicht schreibt, dann macht er zur Entspannung Musik. So oder so: Friedrich Kalpenstein schwimmt weiter auf der Erfolgswelle der heiteren Unterhaltung.

Zolling – Der Herbert, der Kommissar Tischler, Ben Valdern – Namen, die längst ein Begriff sind und viele Fans haben. Und die Fans können sich freuen: Der neue Krimi mit Kommissar Tischler von Friedrich Kalpenstein ist auf dem Markt. Der Titel: „Prost, auf die Nachbarn“. Den gibt es auch als Hörbuch, gelesen von Helmfried von Lüttichau.. Und dann ist da noch eine neue Single von Ben Valdern alias Friedrich Kalpenstein. Ihr Titel: „So heiß“.

Rund zehn Jahre ist es her, da hat Friedrich Kalpenstein seinen Debütroman veröffentlicht. Es war der Beginn einer Karriere, die dem Zollinger nach und nach immer mehr Erfolg beschied und die jetzt dazu geführt hat, dass er von der Schriftstellerei leben kann, bei einer Literaturagentur unter Vertrag steht. „Ich dachte nie, dass das der Fall sein könnte“, sagt Kalpenstein. „Ich stehe auf und bin ein glücklicher Mensch.“

Denn er will vor allem eines – und das schafft er mit jedem seiner Bücher: Er will Menschen unterhalten. Das gelingt ihm mit inzwischen sieben Romanen aus der Herbert-Reihe ebenso wie mit den fünf Bänden aus der Provinzkrimi-Serie um Kommissar Tischler, bei der der sechste Band bereits fertig geschrieben ist und im September erscheint. Und das gelingt ihm mit Romanen außerhalb dieser beiden Reihen ebenso wie mit seinen Gute-Laune-Songs, die er als Ben Valdern in die Welt hinaus singt.

Helmfried von Lüttichau gibt in den Hörbüchern den Figuren von Friedrich Kalpenstein Charakter. Basis ist die gute Zusammenarbeit zwischen Autor und Sprecher. © Privat

Das alles erfordert freilich Disziplin: Spätestens um acht Uhr sitzt Kalpenstein an seinem Schreibtisch, liest und bearbeitet das, was er am Vortag zu Papier gebracht hat. Acht bis zwölf Stunden dauert die Arbeit dann, wenn er nicht schreibt, recherchiert er. Nur wenn er gerade nicht an einem Buch sitzt, erlaubt er es sich, auch selbst zu lesen. Er wolle nicht, dass seine eigene Geschichte beeinflusst werde, betont der Autor. Denn während des Schaffens- und Schreibprozesses drehen sich fast alle Gedanken um sein Werk – ob beim Einkaufen, beim Autofahren oder beim Zähneputzen. Auch wenn es in der Tischler-Reihe manchmal etwas „härter“ zur Sache geht, wie Kalpenstein sagt, „ist Humor doch immer das Fundament meiner Bücher“.

Menschen haben auch in Zeiten wie diesen das Recht, lachen zu dürfen

Das ist auch etwas, das ihn beim Schreiben trägt: „Bei vielen Szenen denke ich schon: Da werden die Leute lachen.“ Ob er das auch in Zeiten wie diesen – Stichwort: Corona und Ukraine-Krieg – weiter so machen sollte und soll, diese Frage hat sich Kalpenstein schon immer wieder gestellt. Aber auch wenn es ihm selbst manchmal schwer fällt, lustige und humorige Szenen zu Papier zu bringen, ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass jeder Mensch das Recht habe, lachen zu dürfen und dankbar zu sein. „Dafür bin ich angetreten, das ist mein Job.“ Und: Corona und der Ukraine-Krieg kommen in seinen Romanen nicht vor. Dort sollen seine Leser mit den Problemen nicht belastet werden.

Das gilt auch für die Single „So heiß“, die Ende April veröffentlicht wurde. Das ist der als Dance Remix herausgegebene Song der Münchner Freiheit aus dem Jahr 1988, den Kalpenstein aus seiner Jugend kennt, dann vergessen und im Jahre 2018/2019 wieder live in der Olympiahalle gehört hat. Der Entschluss stand fest, das Lied selbst aufzunehmen, die Münchner Freiheit hat ihr Okay gegeben und den Remix dann auch so abgesegnet. Jetzt also gibt’s „So heiß“ von Ben Valdern, aufgenommen mit Bine Heller und gemischt von Yogi Lang in den Farmland Studios zu Attaching.

Doch nicht nur bei der Musik ist Kalpenstein kein Einzelkämpfer und arbeitet im Team. Auch sein literarisches Wirken wäre ohne seine Frau nicht möglich: Sie ist es, die ihm komplett den Rücken freihält, betont er, sie ist es, die sich um Videos, um die Verlagssachen, um Geschenke und um Anfragen kümmert, die bei der Recherche hilft. Sie ist auch die Erste, die alles liest, was Friedrich Kalpenstein zu Papier bringt.

Und dann ist da noch ein Glücksfall, den der 50-Jährige noch immer nicht so recht glauben kann: Helmfried von Lüttichau liest seine Werke als Hörbücher ein. Da funktioniere die Zusammenarbeit wunderbar, erzählt Kalpenstein. Beide bereden, wie die Figuren im Hörbuch angelegt werden, ob neue Personen in den nächsten Bänden eine Rolle spielen und einen ausgefeilten Charakter, eine spezielle Sprache und Stimme benötigen. Kurz: Kalpenstein und von Lüttichau entwickeln die Figuren zusammen. Faszinierend findet es Kalpenstein da immer wieder, wie der Schauspieler von einer Figur zur anderen wechselt, jeder ihren unverwechselbaren Charakter verleiht. „Das ist ein ganz toller Mensch“, so Kalpenstein über von Lüttichau.

Und während all das gerade auf den Markt gekommen ist, die nächsten Veröffentlichungen schon beim Verlag liegen, hat Kalpenstein ein neues Projekt angepackt, eine neue Reihe, einen Regionalkrimi. Der werde nicht ganz so humorig wie die Reihe mit Kommissar Tischler, aber „es wird fleißig gemordet“, verrät Kalpenstein.

Spannend wird es, wie die Kalpenstein-Fans darauf reagieren. Denn die einen, so erzählt er, seien nur von Herbert begeistert, die anderen nur von Tischler, wieder anderen gefällt alles. Und manchen gefällt gar nichts, sie sondern ihre harsche Kritik und teilweise sogar ihren Hass in den sozialen Netzwerken ab. „Das tut schon weh“, gibt der Autor zu und ergänzt: „Ich tu’ doch keinem was.“

