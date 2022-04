Kita-Neubau dringend notwendig: Zolling gründet Kommunalunternehmen

Beim Ortstermin: Stephanie Mehr, Leiterin der Zollinger Kita „Kleine Strolche“, schilderte den Räten (v. l.) Maximilian Falkner, Annemarie Neumair, Johannes Forster, Andrea Bachmaier, Karlheinz Wolf, Manuela Flohr und Bernd Hoisl die aktuelle Lage. © Martin

In Zolling werden dringend mehr Kinderbetreuungsplätze nötig. Um schneller und besser handeln zu können, gründet die Gemeinde nun ein Kommunalunternehmen.

Zolling – Wenn im Herbst das neue Kindergartenjahr startet, werden einige Zollinger Familien leer ausgehen. Platzangebot und Nachfrage könnten derzeit nicht mehr unter einen Hut gebracht werden, sagt die Leiterin der Kita „Kleine Strolche“, Stephanie Mehr. Auf der Warteliste stehen aktuell 31 Kinder – 15 für den Kindergarten, 16 für die Krippe, wo Platz für unter Dreijährige ab dem ersten Geburtstag des Nachwuchses ist. Die Kinder der aus der Ukraine geflüchteten Familien sind dabei noch nicht eingerechnet.

Mehr Platz gefordert

Am Dienstag machten sich die Zollinger Gemeinderäte bei einer Ortsbegehung im Vorfeld der Gemeinderatssitzung ein Bild. Um mit den Wünschen der Eltern nach einem Kitaplatz Schritt halten zu können, braucht es mehr Platz. Das war es, was die Gemeindevertreter bei der Führung ganz klar vor Augen geführt bekamen. Immer mehr Eltern nutzten auch die Versorgung ihrer Kinder über die Mittagszeit, betonte die Kitaleiterin. „Tendenz steigend.“ Zwischen 30 und 50 warme Essen könnten jeden Tag ausgegeben werden. Dafür sei die Küche in der Kita ausgelegt. „Wenn die neuen Kinder im Herbst kommen, werden es doppelt so viele sein“, so Mehr. Dass der Mittagstisch in den einzelnen Gruppen gedeckt wird, biete auch einige pädagogische Vorteile. Die hauswirtschaftliche Komponente, wie etwa gemeinsames Tischabräumen oder das Geschirr in die Spülmaschine zu räumen, könne so spielerisch in den Kita-Alltag mit einfließen.

Wie sich der Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen künftig in der Ampertalgemeinde entwickelt, dafür hat die Verwaltung im Zollinger Rathaus bereits im vergangenen Jahr eine Prognosenstudie erstellen lassen, sagte Bürgermeister Helmut Priller. Diese werde aktuell weiter geführt. Dass bald etwas getan werden müsse, darüber bestehe kein Zweifel. Ein Neubau für die gemeindliche Kinderbetreuung wird favorisiert. Der Standort, ob im Ortszentrum von Zolling oder in einem der Ortsteile, sei noch nicht spruchreif.

Schnellere Umsetzung

Um einen möglichen Neubau schneller vorantreiben zu können, sprachen die Gemeindevertreter jüngst auch über die Gründung eines Kommunalunternehmens. Am Dienstag wurde schließlich der positive Beschluss dafür ausgesprochen. Man habe mehr Flexibilität in der Investitionsvergabe. Durch die zeitnahe Auftragsvergabe bekomme man oft günstigere Preise. In der Gemeinde stünden demnächst noch weitere Investitionen, wie eine Einrichtung für seniorengerechtes Wohnen, an, sagte Priller. Mit einem Kommunalunternehmen könne man Maßnahmen möglicherweise schneller verwirklichen, als dies bisher möglich war. Dass die Planungsprozesse wie bislang über den Gemeinderat laufen sollten, gab Wolfgang Hilz (UBZ) zu bedenken. Schließlich seien diese gewählte Vertreter der Bürger.

Mit Hilz‘ Gegenstimme sprachen sich die Zollinger Gemeinderäte in der Sitzung am Dienstag letztlich für die Gründung eines Kommunalunternehmens aus. Jetzt muss eine Unternehmenssatzung erarbeitet werden und ein geeigneter Vorstand gefunden werden.

Maria Martin

