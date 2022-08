Kleine interessante Denkmäler am Wegesrand bergen manche Überraschung im Ampertal

Teilen

Mit Helm und guter Laune waren die Teilnehmer der Tour „Radeln von Kirche zu Kirche“ unterwegs. © Siegfried Martin

Per Rad Kirchen entdecken: Das war bei einer Fahrradtour in Zolling angesagt. Tourleiter Friedrich Keydel führte aber noch zu weiteren Stationen.

Zolling – Erst rauf auf den Sattel, dann rein in die Kirchen: Das war bei der Fahrradtour „Radeln von Kirche zu Kirche“ in Zolling angesagt. Unter der bewährten Führung von Friedrich Keydel ging es von Zolling über die Ortsteile Hartshausen, Thonhausen, Siechendorf und Kratzerimbach vorbei auch an einigen alten Feldkreuzen. So manche Geschichte, die sich um die kleinen Denkmäler am Wegesrand rankt, rührte die Teilnehmer.

Kurz innehalten

Früher habe man, so erklärte Keydel, den Hut gezogen, oder ein kurzes Gebet gesprochen, wenn man an den Kreuzen vorbei kam. Flurkreuze prägten die Heimat und seien Zeichen tiefster Volksfrömmigkeit, erläuterte der Kenner der Kunsthistorie im Ampertal. Auch wenn Menschen heute oft achtlos an ihnen vorübergingen: Früher sei ihnen viel Beachtung geschenkt worden. Wenn wundersame Hilfe aus Notlagen erfahren worden sei oder Schutz vor Wetterkatastrophen erbeten wurde, seien sie von den Bauern aufgestellt worden. Manchmal auch als Wegmarkierung an Weggabelungen. Denn die Ortsschilder, wie man sie heute kenne, seien erst von Wittelsbacher-Königen in den letzten Jahrhunderten eingeführt worden.

Über Kapellen, Kirchen und Wegkreuze informierte Friedrich Keydel. © Siegfried Martin

Holzkreuz mit rührender Geschichte

Mal schlicht, ohne Korpus, mal mit dem gekreuzigten Christus: Meistens seien Feld- und Flurkreuze als Kruzifixe gestaltet. Gemeinsam sei ihnen, dass alle ihre kleine Geschichte hätten, meinte Keydel. Wie das Kreuz auf der Anhöhe zwischen Oberzolling und Hartshausen etwa. Am „Hartshauser Holz“, dort wo ein Holzkreuz an exponierter Stelle steht, machten die rund 20 Radler erst einmal eine Verschnaufpause. Über die steile Anhöhe hinauf habe früher ein Bauer aus Oberzolling seine bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte Frau mit dem Rollstuhl „rauf geschoben“, erzählte Keydel. Der Lieblingsort der Ehefrau sei das gewesen. Und als sie bei der Geburt der gemeinsamen Tochter an einem Hirntumor gestorben sei, habe er zur Erinnerung an ihren Lieblingsplatz ein Kreuz errichtet, so der kundige Heimatkenner. Auch wenn das Holzkreuz ohne Inschrift bereits zweimal Vandalen zum Opfer gefallen sei – weil Unbekannte Holz für ein Lagerfeuer gebraucht hätten, wie Keydel den Umstehenden mit Kopfschütteln erzählte. Von den Angehörigen sei das „Marterl“ immer wieder neu errichtet worden.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

In Hartshausen

Fast ein wenig herbstlicher Wind wehte über die weitere Wegstrecke in Richtung Hartshausen. Inmitten einer Rodung sei der Zollinger Ortsteil errichtet worden, erklärte Keydel. An höchster Stelle im Ort: die gotische Dorfkirche aus dem frühen 15. Jahrhundert. Zwei Glocken gäben Zeugnis von der langen Geschichte der Dorfkirche. 1445 und 1455 seien sie gegossen worden. Alle Kriege hätten sie bisher überstanden. Auch die Figuren im Inneren des Gotteshauses ließen die Besucher staunen – die schönsten davon sind mehr als 500 Jahre alt.

Neues Projekt

Gemeinsam mit Zollings Kulturreferentin Manuela Flohr arbeite er derzeit an einem Fahrrad-Führer rund um Zolling, verriet Friedrich Keydel außerdem. Kirchen seien darin ebenso aufgelistet, wie Feldkreuze und historische Gutshäuser. Wie etwa der Kratzerhof in Kratzerimbach. Dorthin ging die Radltour, nachdem man sich im weiteren Verlauf des Nachmittags in Siechendorf bei Kaffee und Kuchen gestärkt hatte. Zum Dank für die Heilung von einer Krankheit sei die Hofkapelle in Kratzerimbach erbaut worden, informierte Keydel. Erst im letzten Jahrhundert, ganz modern, mit schlichtem Innenraum. Ein Zeichen dafür, dass der Glaube und das Gebet immer noch fest eingebunden seien in den Alltag.

Am Schluss der informativen Radltour stand für die Gruppe fest: Das niedrigschwellige geistliche Angebot hat allen Teilnehmern gut gefallen. MARIA MARTIN

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.