Zolling liebäugelt mit Streetworker-Stelle - Kooperation mit Hallbergmoos denkbar

Ein Streetworker könnte sich in Zolling um Jugendliche kümmern, die keinen Anschluss finden.

Die Gemeinde Zolling denkt darüber nach, eine halbe Stelle für mobile Jugendsozialarbeit einzurichten - und eine Kooperation mit Hallbergmoos einzugehen.

Zolling – Der Bedarf ist da. Gerade in Corona-Zeiten. Und deshalb stand der Zollinger Gemeinderat der Idee, eine halbe Stelle für mobile Jugendsozialarbeit einzurichten, wohlwollend gegenüber. Günstigerweise benötigt auch die Gemeinde Hallbergmoos einen solchen Streetworker für eine halbe Stelle, so dass man gemeinsame Sache machen kann. Und der Landkreis ist auch mit von der Partie.

Streetwork, also aufsuchende Jugendsozialarbeit, bedeutet zum einen individuelle Beratung und Unterstützung für Jugendliche, kann aber auch Cliquen- und Gruppenarbeit anbieten. Zielgruppe sind besonders die Jugendlichen, die keinen Anschluss in der Dorfgemeinschaft hätten, die mit sich und ihrer Zeit nichts anzufangen wüssten und deshalb auf allerlei Unfug kämen, Störungen und auch Schlimmeres verursachten, wie Zollings Jugendreferentin Julia Spengler (UBZ) und 2. Bürgermeister Gottfried Glatt (CSU) die Lage beschrieben. Die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung auch in Zolling verstärkt.

Vor allem Jugendliche ohne Vereinsbezug will man „abholen“

Einen Ausweg bieten könne da eben eine professionelle, sozialpädagogische und berufsbezogene Hilfe zur Integration und Verselbstständigung. Die würde vor allem Jugendliche ohne Vereinszugehörigkeit „abholen“. Im Verlauf der Gespräche auch mit dem Schulsozialarbeiter in Zolling und mit Kreisjugendpflegerin Regina Cordary habe man festgestellt, dass auch die Gemeinde Hallbergmoos einen Streetworker anstellen möchte, dort aber ebenso wie in Zolling der Bedarf „nur“ für eine halbe Stelle gegeben sei. Die Folge: Zolling und Hallbergmoos wollen sich eine Stelle teilen.

Was das in Zahlen bedeutet? Für eine Ganztagsstelle müsse man 52 000 Euro rechnen, inklusive Lohnnebenkosten rund 66 000 Euro. Wichtig: Der Landkreis Freising fördere solche Stellen derzeit mit 50 Prozent, den Rest müssten sich dann Hallbergmoos und Zolling teilen, so dass von der Ampertalgemeinde im Endeffekt 16 500 Euro zu tragen wären.

Im Zollinger Gemeinderat war das Meinungsbild klar: Die Chance der Förderung sollte man unbedingt ergreifen und die Einrichtung einer halben Streetworker-Stelle befürworten. Wie Spengler sagte, könnte das auch die Möglichkeit bieten, den Zollinger Jugendtreff wieder zu etablieren. Der ist laut Gemeinde-Homepage bis auf Weiteres geschlossen und öffne wieder, sobald ein Ansprechpartner gefunden sei. Beschlossen wurde am Dienstag noch nichts, aber alle Zeichen stehen auf Streetwork.

