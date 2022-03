Mangelhafte Badequalität: ÜWG will Anglberger Weiher auf Vordermann bringen

Von: Andreas Beschorner

Kein Aushängeschild: Erst im Januar gab es ein Blaualgen-Problem im Anglberger Weiher. Nun fordert die ÜWG, das Gewässer grundsätzlich auf Vordermann zu bringen. © Martin

Die ÜWG im Zollinger Gemeinderat will, dass die Wasser- und Badequalität des Anglberger Weihers erhöht wird. Ein entsprechender Antrag wurde jetzt behandelt.

Zolling - Die Situation, wie sie die ÜWG in ihrem Antrag beschreibt, klingt problematisch: Die Uferbereiche des Weihers „verdrecken und verschlammen von Jahr zu Jahr mehr“, gerade bei warmen Temperaturen kippe das Wasser, und es gebe „eine sehr unangenehme Geruchsbildung“, was wiederum ein schlechtes Bild auf die Gemeinde werfe. Deshalb die Forderung, dass die Gemeinde „proaktiv“ und noch vor Beginn der Badesaison Möglichkeiten prüfen solle, den Uferbereich von Ästen, Blättern und Verunreinigungen zu befreien und mit feinem Kies zu befüllen.

Außerdem solle der Einsatz eines Schwimmbaggers geprüft werden, der durch die Reinigung des Weihers das Wasser auf ein höheres „Bade-Niveau“ bringe. Auf Anregung der ÜWG sollte dann jährlich geprüft werden, welche Maßnahmen am Anglberger Weiher jeweils notwendig seien, um den Badebetrieb zu verbessern.

Bürgermeister Helmut Priller berichtete, der Bauhofleiter sei, als er ihn mit dem Antrag konfrontiert habe, verschnupft gewesen und habe „die Nase gerümpft“. Der Grund: Seit dem Jahr 1999 wird das Erholungsgebiet Anglberger Weiher durch den Bauhof regelmäßig unterhalten und gepflegt – während der Badesaison sogar täglich. Dabei würden die Uferbereiche gereinigt, man habe immer wieder „Nachkiesungen und -sandungen“ durchgeführt. Im Sommer beprobe das Gesundheitsamt das Wasser regelmäßig, mit dem Ergebnis, dass 2016 bis 2020 die EU-Einstufung „ausgezeichnete Badewasserqualität“ erfolgte.

Taucher stehen schon bereit

Freilich könne es trotzdem bei intensiver Nutzung des Sees zu Eintrübungen des Wassers und Schaumbildung im Uferbereich kommen, weil die umgebende Vegetation unausweichlich zu Einlagerungen im See und damit zu einer Schlammschicht am Boden führe. Die Verwaltung hatte also vorgeschlagen, die Thematik mit einer externen fachlichen Begleitung zu prüfen. Wie Priller sagte, habe man auch schon zwei Taucher organisiert, die sich den Grund des Sees anschauen.

Unter Beteiligung der zuständigen Behörden und des Erholungsflächenvereins, worauf Karl Toth (UBZ) Wert legte, soll dann ein Vorschlag samt Kostenschätzung erarbeitet und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Dieses Vorgehen segnete der Gemeinderat einstimmig ab.