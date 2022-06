Neues Projekt, um Geschichte nicht zu vergessen: In Zolling haben jetzt Zeitzeugen regelmäßig das Wort

Teilen

Von seiner Kindheit in Mähren berichtete Johannes Hauswirth (2. v. r.) auf Einladung des Seniorenteam Zolling. © Martin

In Zolling startet ein Zeitzeugen-Projekt. So möchte man die Erfahrungen und Erlebnisse der älteren Generation festhalten.

Zolling – Mit Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern ins Gespräch zu kommen und deren Kindheitserinnerungen aufzuschreiben, das haben viele versäumt. Die Gemeinde Zolling wird demnächst ein Projekt starten, das älteren Bürger die Möglichkeit zum Zurückschauen gibt. In Videoaufzeichnungen sollen sie zu Wort kommen. Die Geschichte von Einheimischen, aber auch von denen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben wurden, soll festgehalten werden. Einen kleinen Vorgeschmack auf diese Zeitzeugen-Reihe gab es jetzt, als Johannes Hauswirth aus Zolling auf Einladung des Seniorenteams Zolling im Pfarrheim über seine Kindheit erzählte.

Johannes Hauswirth aus Zolling berichtet von seiner Kindheit in Mähren

Als Sohn einer deutschsprachigen Familie lebte er in Brünn, einer Stadt in Mähren, aus der im Jahr 1945 gewaltsam vertrieben wurde. Ein Abend, der den Besuchern sicherlich nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Es war von ungewöhnlicher Deutlichkeit, als der 87-Jährige von seiner Kindheit berichtete. Der Ideologie des Nazi-Regimes, das zum Ende der 1930er Jahre hin in Brünn versuchte, Deutsche und Tschechen auseinanderzubringen, habe er stets misstraut, erzählte der jung gebliebene Senior.

Einen „Fackelzug“ zum sogenannten „Helgolandfelsen“ in Brünn im Jahr 1939, einem Ort, der etwas erhöht am Rande der Stadt lag, sah man vor dem inneren Auge vorbei ziehen, so lebhaft wurde die Szene geschildert. Mit Jubelrufen sei die Bevölkerung dort hingeströmt. Nazi-Funktionäre hätten ihre Parolen abgespult. „So ein Schmarrrn“ habe seine Tante gesagt. „Komm, wir gehen.“

Trotzdem noch das Pausenbrot geteilt

Während der Schulzeit sei versucht worden, die Schüler als „Führer“-treue Menschen zu trimmen. Er habe sich davon nicht beeindrucken lassen, erzählte Hauswirth. Er habe trotzdem noch das Pausenbrot noch mit einem Schulkameraden geteilt, dessen Eltern als Landfahrer keine Lobby hatten. Als Sohn eines Fabrikdirektors habe er immer genügend Verpflegung dabei gehabt. Was die Propaganda betraf, so sei das damals wahrscheinlich genauso abgelaufen, wie derzeit in Russland, meinte der Senior. Über den Rundfunk sei alles verherrlicht worden. „Wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, wird sie halt geglaubt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In der Schlussphase des Zweiten Weltkrieges hätten sich Gegensätze zwischen Deutschen und Tschechen immer mehr verschärft. Den Tag, an dem der Luftangriff der Alliierten auf Brünn nieder gegangen ist, den 25. August 1944, schilderte er als sonnigen Tag mit einem „wunderbaren“ Himmel. Er sei auf dem Weg in den Schrebergarten gewesen, zum Gemüse holen. Wie ein Teppich seien die Bomben in Wellen runtergefallen.

Mit der Vertreibung war seine Kindheit zu Ende

In der dritten Klasse Volksschule, ein paar Tage nach dem Osterfest 1945, sei seine Kindheit zu Ende gegangen, meinte er. Denn dann sei die deutschsprachige Bevölkerung gewaltsam aus der Stadt vertrieben worden. Doch vom „Brünner Todesmarsch“ in Richtung österreichische Grenze werde er ein anderes Mal erzählen, versprach der Senior.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.