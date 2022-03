„Phänomenales Engagement“: Zolling heißt geflüchtete Menschen aus der Ukraine willkommen

Pizza, Pasta, Informationen und Kontakte: Markus Bauer von der Spielvereinigung Zolling begrüßt die Gäste im Sportheim zu einem gemeinsamen Kennenlern-Abend. © Gemeinde

Etwa 45 Flüchtlinge aus der Ukraine sind derzeit in Zolling untergekommen - ausschließlich privat. Für sie wurde nun ein großes Willkommens-Essen organisiert.

Zolling – Der Krieg in der Ukraine tobt, und immer mehr Menschen müssen ihre Heimat verlassen. Einige dieser Menschen sind nun auch in Zolling angekommen. Aktuell, so teilt die VG Zolling mit, sind es etwa 45 Ukrainerinnen und Ukrainer, die ausschließlich privat aufgenommen wurden. Um ihnen das Ankommen zu erleichtern, um sowohl die Helfer als auch die Geflüchteten miteinander zu vernetzen und um Solidarität und Unterstützung zu demonstrieren, haben sich die Spielvereinigung Zolling, der Helferkreis, die Nachbarschaftshilfe und die Gemeinde zusammengetan und ein Willkommens-Essen organisiert. So kamen kürzlich im Zollinger Sportheim Gastfamilien, Engagierte und Geflüchtete zusammen, um gemeinsam zu essen und sich auszutauschen.

Gemeinde spendiert das Essen

„Das Engagement in Zolling ist wirklich phänomenal“, findet Stephan Griebel vom Zollinger Helferkreis. „Wir sind in Zolling gut vernetzt“, sagt auch Markus Bauer, Leiter der Fußballabteilung der Spielvereinigung. Und so kam man in Gesprächen miteinander schnell zu dem Entschluss, noch enger zusammenzuarbeiten. Dass die Spielvereinigung als Verein auch mit an Bord ist, erklärt Vereinschef Markus Pöschl: „Der Verein hat mit seinen über 1000 Mitgliedern ein großes Netzwerk, das wir in dieser Sache zur Verfügung stellen können.“ Auch die Gemeinde war sofort mit im Boot. Sie übernahm die Kosten für das Essen – für Bürgermeister Helmut Priller eine Selbstverständlichkeit. So waren der Ortschef und einige Gemeinderäte auch bei dem Essen anwesend, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen.

Ebenfalls vor Ort war der Schulleiter der Grund- und Mittelschule, Thomas Dittmeyer. „Wir haben für die nächsten Wochen Willkommens-Gruppen für die Kinder eingerichtet“, sagt er. Diese Gruppen seien dazu da, dass die Kinder ankommen könnten, man jedes Kind dort abholen könne, wo es gerade steht. „Nicht alle haben die gleichen Bedürfnisse und wir wissen aktuell ja auch noch gar nicht, wie es weitergeht für die Familien“, erklärt der Schulleiter weiter.

Wichtige Informationen hatte Stephan Griebel vom Helferkreis für die Flüchtlinge mitgebracht. © Gemeinde

Viele wichtige Informationen für die Flüchtlinge

Neben Pizza, Pasta und neuen Kontakten gab es für die geflüchteten Ukrainer und deren Gastfamilien auch noch viele wichtige Infos von Stephan Griebel vom Zollinger Helferkreis. Alles rund um ärztliche Versorgung, Arbeitsgenehmigung und viele andere wichtige bürokratische Schritte fasste er für die Anwesenden zusammen.

Fußballchef Markus Bauer berühren die Schicksale: Familien, die tagelang im Auto unterwegs waren und nicht wissen, wann sie ihre Heimat wiedersehen; Jugendliche, die ohne Eltern hier ankommen – „da wird dann eine Gastfamilie über Nacht quasi zu Pflegeeltern“, sagt er nachdenklich. All jenen will man nun ein wenig Raum zum Durchatmen geben, sie willkommen heißen und sie unterstützen. Dafür sind die Zollinger weiterhin aktiv.

Gut zu wissen

