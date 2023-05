Zolling plant einen Natur- und Technikpark und hofft auf Ideen von Studenten

Auf dem Naturgrundstück an der Moosburger Straße soll ein Natur- und Technikpark entstehen.

Wettbewerb im Visier

Von Andrea Hermann schließen

Auf einem Naturgrundstück am östlichen Ortsausgang von Zolling soll ein Natur- und Technikpark entstehen. Ideen dafür könnten Studenten liefern.

Zolling – An der Moosburger Straße in Zolling liegt ein kleines Naturgrundstück, das von einem Bachlauf durchzogen wird und aktuell nicht genutzt wird. Weil sich dort auch die historische Bahnbrücke mit Bahngeländer befindet, möchte der Gemeinderat Zolling das Areal aufwerten und einen Natur- und Technikpark errichten. Erste Ideen dafür hat Bürgermeister Helmut Priller schon: „Der Bachlauf soll erlebbar gemacht werden“, sagte er – etwa mit einer Kneipp-Möglichkeit. Überhaupt soll der Flitzinger Bach, der „unscheinbar durch Zolling läuft“, der Bevölkerung zugänglich gemacht werden.

Zudem wolle man versuchen, an einen Schienenbus zu kommen. Darin könnte ein kleines Technikmuseum stehen – in Erinnerung an das Holledauer Bockerl, das früher hier gefahren ist. Das marode Bahngeländer soll wieder sicher gemacht, Sitzgelegenheiten errichtet und eine Fuß- und Radwegverbindung geschaffen werden. Zudem soll das Areal barrierefrei zugänglich sein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ideen zur Umsetzung und erste Pläne dafür könnten, so ist es der Wunsch der Verwaltung, Architekturstudenten der TU Weihenstephan-Triesdorf liefern. „Das geht nur, wenn wir einen Wettbewerb ausloben“, sagte Priller. Der Vorteil wäre, dass nicht ein Architekt einen Plan erstellte, sondern man im Bestfall viele verschiedene Entwürfe bekommt. Der Bürgermeister hofft auf acht bis zehn Präsentationen. Daraus könne man dann die besten Ideen umsetzen. Denn: „Wir dürfen die Ideen vermische“, so Priller.

Planungsgrundlagen vorgestellt

Eine Bewerbungsmappe mit Planungsgrundlagen und -vorgaben hat die Gemeinde bereits vorbereitet – und am Dienstag den Gemeinderäten vorgestellt. Von der Präsentation zeigte sich das Gremium angetan – und die Gemeinderäte brachten gleich noch weitere Ideen ein. Andrea Bachmaier (CSU) bat darum, ein „Wasserspiel für Kinder“ als Vorgabe mit in die Unterlagen aufzunehmen. Alexander Hildebrandt könnte sich eine Fahrradladestation am künftigen Park vorstellen, zudem sei „irgendeine Form der Beleuchtung schön“. Dem Rathauschef selbst ist es wichtig, dass die beiden gepflanzten Bäume auf dem Areal erhalten bleiben: die Flatter-Ulme, die man anlässlich der 1275-Jahr-Feier von Zolling im Jahr 2019 gepflanzt hat, und die Rotbuche, die im vergangenen Jahr zum 50. Geburtstag der Unabhängigen Bürger Zolling (UBZ) gepflanzt wurde.

Ob denn so ein Wettbewerb für Studenten überhaupt lukrativ sei, wollte Stephan Wöhrl (CSU) wissen. Priller hat diesbezüglich keine Bedenken. Zum einen „müssen die Studierenden was abgeben“, zum anderen „wird ein Preis ausgelobt“. So würde ein Preisgeld von insgesamt 5000 Euro festgelegt, wobei der Gewinner 2500 Euro bekäme, Platz zwei sei mit 1500 Euro dotiert und für den dritten Platz gäbe es noch 1000 Euro. Nun gelte es aber erst einmal, „das Vorhaben den Studenten schmackhaft zu machen“. Man werde sich deshalb bei den Studenten „bewerben“ – und hoffen, dass sie diese Herausforderung annehmen.

Der Gemeinderat zeigte sich mit der Planung eines Natur- und Technikparks, der Auslobung eines Studenten-Wettbewerbs und dem vorgeschlagenen Preisgeld einverstanden und stimmte dem Vorgehen einstimmig zu.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.