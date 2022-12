Zolling sagt Ja zu mobilem Brotbackofen

Brot aus eigener Herstellung: Für die Menschen in Zolling wird das bald professionell möglich sein - dank eines mobilen Brotbackofens, den die Gemeinde kaufen möchte. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Das Regionalbudget von ILE-Ampertal soll‘s möglich machen: Zolling kauft einen mobilen Brotbackofen. Gesamtkosten: rund 24.000 Euro.

Zolling – Nach alter Sitte Holzofenbrot backen, das wird für die Bürger in Zolling und seinen Ortsteilen bald möglich sein. Das praktische und vielseitige Gerät auf einem speziell angefertigten Anhänger auf Rädern soll aus dem Regionalbudget der ILE-Ampertal mitfinanziert werden. Dafür sprachen sich die Gemeinderäte einstimmig aus. Auch im Falle einer Förderabsage werde man an dem Vorhaben festhalten, wurde bei der Sitzung am Dienstag deutlich. Alle Jahre gewährt das Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern dem ILE-Verbund „Kulturraum Ampertal“ ein Budget zur Unterstützung für bürgerliches Engagement, bei dem gute Ideen für die Allgemeinheit umgesetzt werden können. 10.000 Euro Förderung könnten 2023 – wie in den Jahren zuvor – maximal für jeden Antrag bewilligt werden, berichtete Bürgermeister Helmut Priller.

Tradition und Werte weitergeben

Wenn die ILE-Ampertal das jeweilige Projekt für förderungsfähig halte. Warum gerade einen Brotbackofen anschaffen? Tradition und Werte könnten damit an künftige Generationen weiter gegeben werden, erläuterte der Rathauschef. Brotbackhäuser habe es früher in fast allen Ortschaften gegeben. „Dreh- und Angelpunkt“ der dörflichen Gemeinschaft seien sie gewesen und Begegnungsstätten für Jung und Alt.

Die Möglichkeit, einen solchen Ofen sogar auf vier Rädern in die Ortsteile transportieren zu können, entspräche der Zeit, so Priller. „Nicht nur auf den Hauptort konzentrieren, sondern auch flexibel in den Ortsteilen unterwegs sein.“ Aufrufe von Seiten der Gemeinde, um Bürger für das Projekt zu begeistern, habe es bereits gegeben. Langfristig wolle man eine Initiative „Brotbacken“ gründen. Angeregt werden sollen Brotbackkurse für die Bürger. Darüber hinaus könne der mobile Brotbackofen auch Vereinen und Einrichtungen der Gemeinde bei der Ausrichtung von Festen und Feiern zur Verfügung gestellt werden. Schließlich ließen sich darin auch wunderbar Pizzen oder Flammkuchen zubereiten, meinte Priller.

Wertigkeit qualitativer Lebensmittel im Fokus

Was an dem Projekt noch schön sei? Es könne eine „verbindende“ Wirkung haben, zwischen den Generationen. Senioren hätten oft noch Vorwissen. Mitbürger aus dem Asylbereich könnten mit eingebunden werden. Viele von ihnen hätten naturnahe Backtraditionen, so der Bürgermeister. Auch diese könnten weitergegeben werden. Außerdem werde dadurch die Wertigkeit qualitativer Lebensmittel in den Vordergrund gestellt. Sollte eine Ausschüttung durch ILE-Ampertal erfolgen, dann seien für die Gemeinde noch 13.765 Euro zu stemmen, informierte Priller. Auch im Falle einer Ablehnung des Antrags wolle man die Gesamtkosten von 23.765 Euro komplett tragen. Alle waren dafür.

Maria Martin

