Zolling sagt Ja zu Sonnenstrom für 12.000 Haushalte

Grünes Licht im Gemeinderat

Schon bald könnte Zolling mehr als das Sechsfache des eigenen Stromverbrauchs produzieren: Bei Unterappersdorf soll eine Freiflächen-PV-Anlage entstehen.

Zolling – Ende des vergangenen Jahres legten drei Firmen – die Energie Südbayern (ESB), Solea AG und Energy Heroes GmbH – dem Gemeinderat einen Antrag vor. Im Norden von Unterappersdorf möchten die drei gemeinsam eine Photovoltaikanlage auf grüner Wiese errichten, die sich über eine Fläche von maximal rund 42 Hektar erstrecken könnte. Geplant ist eine Leistung von 40 MW, es soll eine Einspeisung in die kundeneigene Leitung erfolgen. Auch Großspeicher sollen integriert werden, um das Netz in den sonnigen Mittagsstunden zu entlasten. Ein besonderes Augenmerk soll auch darauf gelegt werden, die Fläche ökologisch wertvoll zu gestalten: Wiesenbrüter, Eidechsen, Kleintiere, Vögel und Insekten sollen in der gewünschten Pflanzenvielfalt einen Rückzugsort finden. Eine Blühwiese soll das Gebiet zu einem „Wildbienenparadies“ machen, vor Mitte Juni im Jahresverlauf soll die Fläche nicht gemäht werden.

Ein Glücksfall für die Ökostrombilanz der Gemeinde Zolling

Die Vorteile für die Gemeinde liegen vor allem in der Verbesserung der Ökostrombilanz: Sollte die Fläche im geplanten Umfang entstehen, so könnte Zolling schon bald 12.000 Haushalte mit Ökostrom versorgen und somit das Sechsfache an nachhaltigem Strom produzieren, als alle Haushalte im Gemeindegebiet benötigen. Zudem würden 90 Prozent der Gewerbesteuer in den Gemeindehaushalt fließen: Durch eine Kooperation mit den Energiegesellschaften – in anderen Gemeinden, in denen die drei Antragsteller das Projekt bereits realisiert haben, treten die Kommunen als Betreibergesellschaft auf – kann sich die Gemeinde direkt am Projekt beteiligen. Nun war es die Aufgabe des Gemeinderats, eine grundsätzliche Richtung zu weisen. „Heute geht es erstmal darum, einen Grundsatzbeschluss zu fällen“, betonte Bürgermeister Helmut Priller in der jüngsten Sitzung des Gremiums am vergangenen Dienstag, „Details können im Nachgang noch individuell festgelegt werden, mit unserer Abstimmung heute geben wir lediglich grünes oder rotes Licht für weitere Planungen.“

Die Grundstückseigentümer der betreffenden Flächen haben bereits ihr Wohlwollen gegenüber dem Projekt erklärt. Gemeinderat Karlheinz Wolf äußerte sich dagegen eher kritisch gegenüber dem Vorhaben: „Schön ist so ein Solarpark nicht, aber es ist eben das, was der Staat sich wünscht“, sagte Wolf. „Wenigstens ist der geplante Standort kaum einsehbar, und die Anlage würde wenig auffallen.“

Helmut Priller begrüßte vor allem den Fakt, dass man sich durch eine Anlage dieser Größe in Zukunft viel Arbeit sparen könnte: „Wenn wir mit unzähligen kleinen Photovoltaikanlagen unser Ökostom-Kontingent erfüllen wollen, dann ist das ein unendliches Thema“, so der Bürgermeister. Mit diesem Projekt „wäre es mit einer Anlage sauber abgetan“.

Gemeinderat Glatt will sichergehen, dass auf zeitliche Beschränkung geachtet wird

Gottfried Glatt wollte sichergehen, dass der Bebauungsplan zeitlich begrenzt wird. Laut Priller sei eine Beschränkung auf 20 Jahre geplant, Rücklagen für den Rückbau der Anlagen müssen von den Energiegesellschaften von Anfang an bei der Bank hinterlegt werden.

Gemeinderätin Andrea Bachmaier wünschte sich einen Ortstermin für ein Projekt dieser Größenordnung. Priller habe jedoch „bereits in der Vergangenheit alle Ratsmitglieder darum gebeten, sich die Stelle einmal anzusehen“. Trotzdem würde man, sollte das Projekt weiter Form annehmen, die geplanten Grenzen einmal gemeinsam abgehen, um eventuelle Einschränkungen festzulegen. Nach einem umfassenden Austausch stimmten letztlich 13 von 15 Gemeinderäten für das Vorhaben, die Planungen gehen in die nächste Runde.

Pascale Fuchs

