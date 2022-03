„Sehr gut geordneter Haushalt“: Gemeinde Zolling will auch 2022 ohne Kreditaufnahmen auskommen

Von: Andreas Beschorner

Finanziell gut gelaufen ist 2021 in Zolling. Symbolbild © Oliver Berg

Gesund, gut, wenn auch nicht klein: So bezeichnete Bürgermeister Helmut Priller den Haushalt, den Zollings Gemeinderäte nun verabschiedet haben.

Zolling – Das Jahr 2021 ist für die Gemeinde Zolling finanziell gut gelaufen – unter anderem deshalb, weil man statt der angesetzten vier Millionen Euro sage und schreibe 7,6 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer eingenommen hat. Und 2022? Was da in mehreren Treffen vorbesprochen und nichtöffentlich im Gemeinderat vorberaten wurde, sei „ein gesunder, guter, wenn auch nicht kleiner Haushalt“, wie Bürgermeister Helmut Priller das Zahlenwerk nannte, das der Gemeinderat am Dienstag ohne jede Wortmeldung und erst recht ohne Gegenstimme verabschiedete.

Wie die von Priller ausgegebene Prämisse, man müsse mit dem Einkommen auch auskommen, in Zahlen aussieht, erläuterte VG-Kämmerin Silvia Rockermaier: 14,7 Millionen Euro umfasst der Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von knapp sieben Millionen Euro. Die beiden größten und wichtigsten Einnahmeposten im Verwaltungshaushalt sind zum einen die Beteiligung an der Einkommensteuer (3,67 Millionen Euro erwartet man 2022) und die Gewerbesteuer. Die zu bestimmen, sei zwar jedes Jahr aufs Neue „ein Ratespiel“, so hatte Priller gesagt, nach langen Diskussionen habe man sich aber heuer auf einen Ansatz von 5,5 Millionen Euro geeinigt.

Gute Nachrichten aus dem Vermögenshaushalt

Freilich: Um den Verwaltungshaushalt ausgleichen zu können, muss man trotzdem fast 700 000 Euro vom Vermögenshaushalt zuführen. Auf diese Weise kann man die Personalkosten (drei Millionen Euro), die Kreisumlage (3,67 Millionen) und die VG-Umlage (820 000 Euro) ebenso stemmen wie beispielsweise die Schulverbandsumlage (755 000 Euro) oder den Straßenunterhalt (knapp 650 000 Euro).

Gute Nachrichten aus dem Vermögenshaushalt: Auch 2022 will die Kommune ohne Kreditaufnahme auskommen, weshalb am Ende des Jahres unter der Rubrik „Schuldenstand“ weiterhin eine Null steht. Allerdings muss man, um die anstehenden Investitionen realisieren zu können, 5,82 Millionen Euro aus den Rücklagen entnehmen, erläuterte Rockermaier. Dadurch schmelzen die Rücklagen zum Jahresende voraussichtlich auf 7,62 Millionen Euro.

Sport- und Vereinsförderung im Fokus

Und was bekommt man dafür? Was steht drin im Vermögenshaushalt? Da ist neben der notwendigen Zuführung zum Verwaltungshaushalt zum einen vor allem die Erweiterung der Kläranlage, die mit 1,19 Millionen Euro zu Buche schlägt, und zum anderen der Erwerb von Grundstücken, für den man knapp 1,6 Millionen Euro angesetzt hat. Außerdem wird man 385 000 Euro für die Straßenbeleuchtung, 400 000 Euro für den Brandschutz und 526 000 Euro für die Sicherung der Wasserversorgung ausgeben. Vom Freistaat erwartet man im laufenden Jahr Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen von rund 575 000 Euro.

Rockermaiers Fazit, das sich im einstimmigen Beschluss widerspiegelte: Die Kassen- und Haushaltssituation der Gemeinde sei „sehr gut geordnet“. Vor allem – und das war Priller mit Blick auf die freiwilligen Leistungen wichtig: „Wir haben uns bei der Sport- und Vereinsförderung heuer mehr gegönnt.“

