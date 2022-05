Zollinger Sommer mit Großereignissen: Bürgerfest und Stadtradeln geplant

Von: Andreas Beschorner

Alle erdenklichen Fahrradarten waren beim Auftakt des Stadtradelns in Zolling 2021 vertreten. Heuer will man an den Erfolg anknüpfen. © Archiv: Andreas Beschorner

Das Stadtradeln geht in die zweite Runde und auch ein Bürgerfest ist wieder geplant: In Zolling geht es im Sommer hoch her.

Zolling – Wenn nichts Dramatisches passiert, wird der Sommer in der Gemeinde Zolling einer, in dem man wieder feiern und etwas erleben kann: erst das Stadtradeln im Juni, dann das Bürgerfest im Juli. Beide Events waren Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Barbetrieb bis 2 Uhr morgens

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, konnte Bürgermeister Helmut Priller über das für den 9. Juli geplante Bürgerfest berichten, das auf dem Rathausplatz und auf der Moosburger Straße stattfinden wird. Diverse Arbeitsgruppen aus Vereinen und Bürgern hätten sich gebildet, das Programm stehe zu großen Teilen schon fest.

So wird es – sozusagen als Warm up – ab 13 Uhr auf dem Sportgelände der Schule eine Gaudi-Olympiade für Familien und Gruppen geben, bevor ab 16 Uhr das eigentliche Bürgerfest eröffnet wird. Zwei Musikgruppen – weit voneinander entfernt, um sich akustisch nicht gegenseitig zu stören – werden aufspielen: der Musikverein und eine Jazz- und Swingband aus Landshut. Um 23 Uhr ist Ausschankschluss, im Bürgerhaus geht der Barbetrieb bis 2 Uhr morgens weiter.

Großereignis

Schon am 26. Juni wird ein anderes Großereignis vermutlich die Massen anziehen: Die Eröffnung des 2. Zollinger Stadtradel-Events. Nach dem überragenden Erfolg bei der Premierenteilnahme im vergangenen Jahr wird sich die Gemeinde auch heuer wieder am Stadtradeln beteiligen. Beginn der Auftaktveranstaltung wird um 10 Uhr sein, anders als 2021 wird es aber kein gemeinsames Anradeln geben. Vereine, Familien, Gruppen, einzelne Radler – jeder kann den Rathausplatz anradeln, wann und wie er mag.

Für 14 Uhr ist der offizielle Startschuss der Veranstaltung vorgesehen mit dem Grußwort des Bürgermeisters und anschließender ökumenischer Fahrradsegnung mit Pfarrerin Meye Hösch de Orellana und Pater Christopher. Das Ende der Auftaktveranstaltung ist für 16 Uhr geplant.

2000 Euro genehmigt

Im Gemeinderat ging es also lediglich darum, die Teilnahme am „Stadtradeln“ zu befürworten und die notwendigen Mittel in Höhe von rund 2000 Euro zur Verfügung zu stellen. Wichtig: Diese Gelder sollen auch in den künftigen Haushaltsplanungen berücksichtigt werden, um eine kontinuierliche Teilnahme zu gewährleisten. Und wie bei der Premiere 2021 wird die Gemeinde auch 2022 als Anreiz zur Teilnahme pro gefahrenen Kilometer fünf Cent spendieren, um die Summe dann der Jugendförderung der örtlichen Vereine zur Verfügung zu stellen.

Kein Kümmerer

Und auch diese Verwendung soll auf Dauer so bleiben, „solange vom Gemeinderat keine andere Verwendung festgelegt wird“, wie es im Beschluss hieß. Verzichten konnte man am Dienstag darauf, ein Gemeinderatsmitglied als Koordinator zu benennen. Die Planungen seien schon so weit fortgeschritten, so Priller, „dass wir keinen Kümmerer mehr brauchen“.

