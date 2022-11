Zolling tritt den Beweis an: Es muss nicht immer staad sein

Von: Andreas Beschorner

Laut, voll und dennoch besinnlich: Der Adventmarkt in Zolling machte deutlich, wie sehr die Menschen sich danach gesehnt haben. © Beschorner

Dass besinnlich nicht leise sein muss, zeigte sich beim Christkindlmarkt in Zolling. Da war volles Haus – und es herrschte vorweihnachtliche Stimmung allüberall auf dem Rathausplatz.

Zolling – Die Feuerwehr Zolling grillte, bruzzelte und frittierte, um der großen Nachfrage nach den heißbegehrten Steaksemmeln und Pommes gerecht zu werden. Es gab eine Hütte, in der man sich die davor an einem der Standl gekauften Getränke – darunter freilich Glühwein in allen Variationen und Kinderpunsch – in heimeliger Atmosphäre schmecken lassen konnte. Und am Stand des Helferkreises Zolling gab es in diesem Jahr selbst gemachte ukrainische Köstlichkeiten wie haudünne Blinys mit Hackfleisch oder Pilzen gefüllt und Kohlteigtaschen.

Die Stimmung war bestens, überall war zu spüren, wie sehr die Menschen sich danach gesehnt haben, endlich wieder auf einem Christkindlmarkt die viel zitierte staade Zeit einzuläuten. Und weil es jetzt lange genug still war auf den Rathaus- und Marktplätzen, tat das Getümmel und Gewusel, das laute Lachen und die gar nicht so stillen Weihnachtsklänge der Johannesbläser, des Musikvereins und des Kirchenchors den zahlreichen Besuchern jeden Alters auf dem Zollinger Christkindlmarkt einfach nur gut. Jeder fühlte sich wohl, für jeden war was dabei.

Gulaschsuppe und Weihnachtliches boten Sabine Huber, Simone Wenz und Julia Spengler (v. l.) am Stand der Eltern-Kind-Gruppen an. Seit Wochen wurde gebastelt, geschnitzt und genäht, um ein breites Angebot stellen zu können. © Beschorner

Pünktlich zur Eröffnung um 15 Uhr begann auch der Losverkauf. Die Hauptpreise wie ein Standventilator (der noch ein paar Monate bis zur sinnvollen Nutzung wird warten müssen) oder der Fresskorb von Rewe waren schnell weg. Aber auch Kleinigkeiten wie selbstgehäkelte Topflappen fanden einen neuen Besitzer, auch wenn der sich zunächst lachend die Frage stellte: „Was soll ich denn damit?“, sie aber dann doch einpackte. Für die Kinder gab es zwei Mal das Schattentheater „Sterntaler“ zu sehen, zudem hatten sie die Möglichkeit, beim weihnachtlichen Basteln im Bürgerhaus ein Weihnachtsgeschenk selbst anzufertigen und gut vor Mama und Papa versteckt nach Hause zu schmuggeln.

Am Ende waren sich alle Beteiligten – die Gemeinde als Veranstalter, die Zollinger Vereine und Kinder- und Jugendeinrichtungen, die am Samstag als Standlbetreiber auftraten, und die unzähligen Besucher – einig: Der Zollinger Adventmarkt war ein voller Erfolg. Und das fanden auch die zahlreichen Kinder, denen sogar der Nikolaus einen Besuch abgestattet hatte – freilich mit einem kleinen Geschenk für Kinder, die in den vergangenen beiden Corona-Jahren sicher am meisten Verzicht geübt hatten. Aber das ist ja nun endlich vorbei – O du fröhliche!

