Zolling will anpacken: Helferkreis informiert, wie Geflüchtete aus der Ukraine unterstützt werden können

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Großes Interesse: Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger kamen zu der Veranstaltung, in der unter anderem Landrat Helmut Petz (r.) informierte und Unternehmer Michael Kasper (vorne) eine Online-Plattform vorstellte, die Hilfsaktionen koordiniert. © Beschorner

Wie kann aus der Ukraine geflüchteten Menschen vor Ort geholfen werden? Darüber informierten sich in Zolling rund 100 Bürger.

Zolling – „Wir packen’s an!“ war das Motto der Informationsveranstaltung des Helferkreises Zolling für Asyl und Integration am Mittwoch. Und rund 100 Bürgerinnen und Bürger wollten mit anpacken, waren in das Bürgerhaus gekommen, um von ihren Erfahrungen mit Flüchtlingen aus der Ukraine zu berichten, Fragen zu stellen und vor allem Informationen von verschiedenen Stellen zu erhalten.

Turnhallen müssen wohl belegt werden

Stephan Griebel und Susann Liebe vom Helferkreis moderierten den Abend, den Landrat Helmut Petz eröffnete: „Der Traum vom Frieden in Europa ist jäh geplatzt“, sagte Petz. Er erklärte, dass sich im Landratsamt sofort nach Kriegsbeginn eine Koordinierungsgruppe gebildet habe, die für „bedarfsgerechte, schnelle und unbürokratische Hilfe“ sorgen werde. Weil die Landratsamtsmitarbeiter nach der Flüchtlingskrise seit 2015 und nach zwei Jahren Corona-Pandemie allmählich mit ihren Kräften am Ende seien, müsse man nun, so schnell es gehe, externe Kräfte auftreiben, so Petz.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Griebel und der im Landratsamt zuständige Referatsleiter Tobias Diepold erläuterten dann die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie, die beispielsweise die Beantragung von Asyl nicht notwendig macht, den Zugang zu Sozialleistungen und die Versorgung nach Asylbewerberleistungsgesetz und auch eine Arbeitserlaubnis ermöglicht. Wie Diepold prophezeite, werde man im Landkreis angesichts der zu erwartenden Zahl an Geflüchteten um die Belegung von Turnhallen nicht herumkommen, zumal beispielsweise die Unterkunft in Zolling mit ihren 150 Plätzen voll belegt sei, wie Diepold sagte.

Wer Wohnraum anbieten will, der solle sich vor allem überlegen, was in zwei oder drei Monaten sei, so Susann Liebe. Man müsse sich, wenn man Geflüchtete in der eigenen Wohnung oder in einer Einliegerwohnung aufnimmt, jetzt schon klar darüber sein, dass das eine längerfristige Sache sein könne – was freilich nicht heiße, dass man nicht auch kurzfristige Lösungen zur Unterbringung benötige. Fazit: „Alles ist wertvoll“ – auch jede Form von Unterstützung wie die Begleitung bei Behördengängen und vielen andere Dinge.

Am Mittwochabend wurde zudem erläutert, welche Schritte die Flüchtlinge zu unternehmen haben – von der Registrierung über die Anmeldung in der Gemeinde und die Vorstellung bei der Ausländerbehörde bis hin zum Besuch von Kindergarten, Schule und Arbeitsplatz.

Lesen Sie auch Sachsen bereitet Aufnahme von Ukraine-Flüchtlinge vor Zwei Mal hat Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer seit 2019 mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich gesprochen und oft die Russland-Sanktionen des Westens kritisiert. Das hat ihm auch Kritik eingebracht. Nun zeigt er sich fassungslos über Putin. Sachsen bereitet Aufnahme von Ukraine-Flüchtlinge vor Landkreis bereitet sich auf Flüchtlingsströme vor - FDP will ukrainische Flagge hissen - Mahnwache am Sonntag Der Landkreis Freising bereitet sich auf mögliche Flüchtlingsströme aus der Ukraine vor. Die FDP will ein Zeichen der Solidarität setzen. Landkreis bereitet sich auf Flüchtlingsströme vor - FDP will ukrainische Flagge hissen - Mahnwache am Sonntag

Vernetzung von Helfenden

Michael Kasper stellte die von ihm entwickelte Website www.freising-hilft.de vor, die sämtliche Angebote zusammenführen und vernetzen möchte. Sie soll eine Plattform für Infos und Angebote sein, die er später gerne an einen Verein „spenden“ möchte. Auch Sandra Smolka stellte ein Projekt des Arbeitskreises Asyl der Freisinger Grünen vor, das ebenfalls die Vernetzung der Helferkreise im Landkreis zum Ziel hat.

Und dann gab es einige Bürgerinnen und Bürger, die schon Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufgenommen haben und von ihren Erfahrungen berichteten: „Das ist schon ungewohnt, wenn jemand mit im eigenen Haus wohnt. Aber die Dankbarkeit der Menschen entschädigt für alles“, sagte eine Zollinger Bürgerin.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.