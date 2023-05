Zolling will einen neuen Hort bauen

Der Hort wird in der Kinderbetreuung immer wichtiger. Zolling geht der platz aus - weshalb man nun aktiv über einen Neubau nachdenkt. © picture alliance / dpa/Uwe Anspach

Zolling wird bald erheblich mehr Bedarf im Bereich der Kinderbetreuung abdecken müssen. Um künftig Engpässe zu vermeiden, ist der Neubau eines Kinderhorts geplant.

Zolling – Der steigende Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen macht auch vor der Gemeinde Zolling nicht Halt. Die Anmeldezahlen für den kommenden Herbst sind bereits um ein Vielfaches angestiegen. Nun sehen Helmut Priller und seine Gemeinderäte akuten Handlungsbedarf. „Wir müssen eine langfristige Lösung durch Schaffung weiterer Kapazität finden“, sagte Bürgermeister Priller in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, „derzeit fassen wir den Neubau eines Kinderhorts im Bereich des Fußballplatzes der Grund- und Mittelschule ins Auge.“

Um mit der Planung fortfahren zu können, muss der Standort jedoch zunächst hinsichtlich der bauplanungsrechtlichen Möglichkeiten bewertet werden. Der Gemeinde lagen Angebote vor, das günstigste stammt von einem Freisinger Architekturbüro mit einer Summe von 2605 Euro, wie Priller erklärte. „Nach der Erstellung der Planungsgrundlagen haben wir ein Stück mehr Klarheit über unser Vorhaben.“

Einweihung für Mai 2026 erhofft

Dabei soll eine erste Kostenschätzung aufgestellt und die genauen Projektziele definiert werden. Darüber hinaus sind Beratungsleistungen zum gesamten Leistungsbedarf auch hinsichtlich gegebenenfalls erforderlichen Fachplanern im Bereich Vermessung und Geologie notwendig, um bereits möglichst früh alle relevanten Informationen sammeln zu können.

Den gewünschten Einweihungstermin des neuen Kinderhorts erhofft sich Helmut Priller im Mai 2026. „Drei Jahre sind eine realistische Zeitspanne bis zur Eröffnung des Horts“, sagte er. Bis zur nächsten Sitzung soll der Bürgermeister auf Wunsch von Gemeinderat Karl Toth noch klären, ob man das Bauvorhaben als Gemeinde oder Kommunalunternehmen aufziehen möchte. „Die genauen Unterschiede und Handlungsfreiheiten, die ein Kommunalunternehmen von der Gemeinde als Träger unterscheiden, werde ich bis zur nächsten Sitzung erfragen“, erklärte er. Mit einer Gegenstimme von Karl Toth beschlossen die restlichen Ratsmitglieder, den Auftrag für die erste Planungsphase an das Freisinger Architekturbüro als wirtschaftlichster Bieter zu vergeben.

Pascale Fuchs

