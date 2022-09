Zolling zockt jetzt regelmäßig: Familie initiiert Spiele-Treff - nur ein Spiel ist verboten

„Das Spielen tut uns gut“: Familie Stöcklmeier, bestehend aus Miriam, Thomas, Lena (8) und Jan (4), spielt für ihr Leben gern – zum Beispiel Cascadia, das Spiel des Jahres 2022. Diese Leidenschaft möchte sie nun den Zollingern näherbringen. Martin © Siegfried Martin

Großen Spaß am Spielen hat Familie Stöcklmeier aus Zolling. Den wollen sie mit anderen teilen - und haben daher einen Spiele-Treff für Klein und Groß ins Leben gerufen.

Zolling – Was reizt am guten, alten Brettspiel? Jede Menge, finden Miriam und Thomas Stöcklmeier. Das Ehepaar aus Zolling bietet ab sofort einen Spiele-Treff an. Unter dem Motto „Zolling zockt“ wird dazu jeden ersten Freitag im Monat ins Foyer des Bürgerhauses geladen. Mit dabei: ihre Kinder Lena (8) und Jan (4). „Wir merken einfach, wie gut uns das Spielen als Familie tut“, sagt Miriam Stöcklmeier. „Zeit bewusst miteinander verbringen, Neues ausprobieren, sich untereinander austauschen und gemeinsam Aufgaben bewältigen.“

Spielerisch lernen

Die Familie wohnt seit 2017 in Zolling. Spiele-Treffs kennen Miriam und Thomas aus der gemeinsamen Studienzeit in Freiburg, wo sich beide für das Lehramt ausbilden ließen. „Eigentlich hat mein Mann das Hobby in unsere Familie getragen“, erzählt Miriam Stöcklmeier und lacht. „Er hatte schon als Student ein großes Faible dafür.“

Dass das Spielen auch viel mit Lernen zu tun hat, wissen die beiden Pädagogen nur zu gut. Es stärke und erweitere körperliche und geistige Kompetenzen. Und noch dazu könne man mit aktivem Spielen zu viel passivem Medienkonsum vor dem Bildschirm entgegenwirken.

Dass man die Lust am Spielen auch den Zollingern näherbringen will, das sei ihnen schon länger durch den Kopf gegangen, erklärt das Ehepaar. Einen passenden Raum mit Tischen für regelmäßige Spiele-Treffen am Wohnort zu finden, sei auch gar nicht so schwer gewesen, erzählt Miriam Stöcklmeier. Bei Bürgermeister Helmut Priller sei man mit einer entsprechende Anfrage auf offene Ohren gestoßen. Als Lokalität habe er das Bürgerhaus angeboten. Thomas und Miriam Stöcklmeier finden: „Aktuell für uns jetzt der ideale Zeitpunkt.“ Denn wenn im Herbst die Tage wieder kürzer werden, könne man das Foyer im Bürgerhaus so mit Licht füllen. „Da sehen die Leute, die vorbeigehen, dass etwas los ist.“

Nachdem die Gemeindeverwaltung grünes Licht gegeben hatte, starteten die Stöcklmeiers mit den Planungen. Plakate wurden entworfen, ein Flyer gestaltet, den man beim Bürgerfest im Sommer verteilt hat. Für die Premiere, die am ersten Freitag im September stattfand, habe man bereits neun Anmeldungen verbucht.

Eine Ausnahme gibt’s

Beim Spiele-Treff gebe es kein vorgeschriebenes Motto. Ein gewisses Repertoire an Brettspielen werde man selbst zur Verfügung stellen. Jeder könne aber auch seine eigenes Lieblingsspiel mitbringen. Eine Ausnahme gibt es allerdings: der Brettspiel-Klassiker „Mensch-ärgere-Dich-Nicht“. Denn der Imperativ, der im Titel verlangt wird, werde selten eingehalten. „Meistens ärgert man sich doch“, meint Miriam und lacht. Aber die Alternativen gehen nicht aus: Tausende von richtig guten Brettspielen gebe es im Handel. Auch in der Zollinger Gemeindebücherei könne man viele ausleihen.

Künftig zockt Zolling jeden ersten Freitag im Monat: für Familien nachmittags von 15.30 bis 18 Uhr sowie für Jugendliche und Erwachsene von 19.30 bis 23 Uhr. Das Angebot richtet sich an Spielfreunde ab etwa fünf Jahren (Kinder bitte in Begleitung Erwachsener). Dem Alter nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Unkostenbeitrag pro Treff: ein Euro. Ein schönes und lohnenswertes Hobby, meinen Thomas und Miriam. Es könne aktiv zum Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Gemeinde beitragen.

Gut zu wissen

Nächster Termin ist Freitag, 7. Oktober, 15.30 bis 18 Uhr sowie 19.30 bis 23 Uhr im Bürgerhaus Zolling. Wer dabei sein will, meldet sich unter zolling-zockt@gmx.de.

Maria Martin

