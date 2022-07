Zollinger Bürgerfest war eine „Fetzngaudi“ von vorne bis hinten

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Läuft: Bei der Spaßolympiade für die ganze Familie standen Spiele wie Ballon-Schlange oder Bierkästen-Wandern auf dem Programm. © Beschorner

Das Bürgerfest in Zolling war für alle Besucher eine „Fetzengaudi“. Vor allem die Spaßolympiade kam bei den Gästen sehr gut an.

Zolling – „Ampertaler Lebenslust“ war der Titel des Zollinger Bürgerfests am Samstag. Denn es durften, so scherzte Bürgermeister Helmut Priller, durchaus auch Bürger aus Haag „und von überall“ kommen. Das Witzeln fiel dem Rathauschef leicht: War doch das neue Bürgerfest samt Spaßolympiade das, was man einen vollen Erfolg nennt. Die 1200 Sitzplätze auf dem Rathausplatz und in der Moosburger Straße waren zu jeder Zeit fast vollständig besetzt, es gab nur Lob von den Besuchern oder zumindest Daumen nach oben.

Begonnen hatte alles schon um 13 Uhr mit einer Spaßolympiade auf dem Schulsportplatz. Sage und schreibe 20 Teams mit insgesamt 142 Teilnehmern (und fast so vielen Fans) stellten sich den unglaublichen Herausforderungen wie Ballon-Schlange, Bierkästen-Wandern, T-Shirt-Wechsel, Schubkarrenrennen, Bahn aus Rohren und der „Mission impossible“. Geduld und Schnelligkeit waren gleichermaßen gefragt, Körperbeherrschung und Konzentration gleichermaßen wichtig, um am Ende jeder Aufgabe in kollektiven Jubel verfallen zu können und kein entsetztes Kreischen loszulassen, wenn kurz vor dem Erfolg doch noch etwas schief ging. Die Spaßolympiade in Zolling – „eine Fetzngaudi“ eben.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Während auf dem Sportplatz noch der Schweiß und die Lachtränen flossen, war auf dem Rathausplatz und in der Moosburger Straße schon alles vorbereitet für das so lang ersehnte Bürgerfest. Der Wettergott stand ganz auf Zollinger Seite, sodass sich zwischen der Pub Hoppers Jazz Band und ihrem Repertoire von sanftem Swing bis Dixieland, die im Westen auf der Bühne stand, und dem Musikverein Zolling vor dem Rathaus nicht mehr viele freie Plätze fanden, und es auf dem Weg zu einem der Schmankerl- oder Getränkestände durchaus auch mal zu kleinen Staus kam. Kein Wunder, musste man sich doch zwischen Rollbraten, Pizza, Schnitzel, Schaschlik, Steaksemmeln, Waffeln, Kuchen und Käse entscheiden, hatte die Qual der Wahl zwischen Bier an zwei Schänken, alkoholfreien Getränken, Wein und Aperol. Und auch der Nachwuchs hatte die Qual der Wahl: Erst mit Henna bemalen lassen und dann Zöpfe flechten oder doch andersherum, erst in die Hüpfburg und dann zum Dosenwerfen oder überhaupt nur mit dem Lasergewehr schießen?

Für viele, vor allem jüngere Besucher des Bürgerfests, keine schwere Entscheidung war es, was man denn nach Ausschankschluss um 23 Uhr noch so anstellen und unternehmen solle: Genau dafür hatten Burschenverein und Mädchengruppe die Party-Area im Bürgerhaus eingerichtet, wo man weiterfeiern konnte. „Ampertaler Lebenslust“ eben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.