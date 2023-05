Zollinger Fastensuppe zugunsten der Palliativstation

Dankbare Gesichter bei der Spendenübergabe: Pater Ignatius Kullu, Pfarrgemeinderatsvorsitzende Nanni Littel-Wöhrl, Wolf-D. Glöckner und Dr. Bernhard Helmreich vom Palliativfördervereion sowie Vize-Pfarrgemeinderatsvorsitzende Monika Wöhrl. © fkn

Der Pfarrgemeinderat Zolling hat heuer nach einer mehrjährigen Pause erstmals wieder eine Fastesuppe gekocht. Jetzt wurde der Erlös aus dieser Aktion an einen Verein übergeben, der wichtige Arbeit leistet.

Zolling – Nach einigen Jahren Pause fand in diesem Jahr endlich wieder das Fastensuppenessen in Zolling statt. Der Erlös aus der Aktion wurde auch in diesem Jahr einem guten Zweck gespendet. Eine Abordnung des Pfarrgemeinderats konnte einen Betrag von 550 Euro an den „Förderverein für die Palliativstation am Klinikum in Freising e.V.“ übergeben.

Der Erlös aus der Veranstaltung konnte nur durch zahlreiche Hilfe und viele unterstützende Hände erzielt werden. Ein großes Dankeschön geht an den Alten Wirt von Zolling (Hörhammer-Scherr), der die Suppe zubereitet und spendiert hatte, an Getränke Winkelmeier, der alle Getränke gespendet hatte, und an die Blumenbinderei Bachmaier für die spendierte Dekoration. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Nanni Littel-Wöhrl bedankt sich auch bei allen Mitgliedern des Pfarrgemeinderates für die tatkräftige Hilfe, aber auch bei allen Besuchern, durch deren Geldspende der Betrag zusammenkommen konnte.

Die Palliativstation am Klinikum Freising ist eine Schwerpunktstation zur Behandlung und Pflege von Patienten und Patientinnen einer weit fortgeschrittenen, unheilbaren Erkrankung. Dabei wird speziell auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen eingegangen. Diese ganzheitliche Betreuung schließt auch die Begleitung von Angehörigen und Freunden ein. So werden durch den Förderverein für die Palliativstation zusätzliche medizinische Ausstattung, Therapieangebote und Sachmittel bereitgestellt, die mit dem Pflegesatz nicht abgegolten sind. Auch unterversicherte bzw. bedürftige Patienten werden auf diesem Weg materiell unterstützt.

Schulungen und mehr

Weiter gehört die fachliche Unterstützung bei der Schulung, der Beratung und der Supervision der in der Palliativstation vertretenen Berufsgruppen sowie der Angehörigen zu den Fördermaßnahmen des Vereins dazu. Jeder, der den Förderverein für die Palliativstation am Klinikum in Freising unterstützen möchte, kann Mitglied werden und mit seinem Beitrag Gutes tun. (ft)