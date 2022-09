Die Zollinger haben das Herz am rechten Fleck

Verstärkung bekam die Vorstandschaft mit Vorsitzender Manuela Flohr (l.), 2. Vorsitzender Bettina Götz (2. v. r.) und Kassierin Regina Albert (r.) durch die neue Schriftführerin Kornelia Kronawitter (M.), die Dagmar von Gessler-Griebel (2. v. l.) ablöst. © Martin

Die Nachbarschaftshilfe Zolling leistet Großartiges: Das wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich. Unterstützung erhält der Verein in besonderem Maße von den Menschen der Gemeinde.

Zolling – Ihr Leben neu starten: Das mussten die Menschen, die im Februar das Nötigste in den Koffer gepackt und ihre Heimat in der Ukraine verlassen hatten. Auf die Notlage haben die Mitglieder der Nachbarschaftshilfe Zolling reagiert: Sie organisierten eine private Unterkunft im Dorf und in den Nachbargemeinden.

Das Engagement für die einheimischen Bedürftigen vergaßen die Ehrenamtler dabei nicht. Mit rot geränderten Augen und anderen körperlichen Folgen seien die Flüchtlingskinder in München angekommen, erzählte Vorsitzende Manuela Flohr, die im März, gleich nach Ankunft der Familien, zusammen mit vielen Helfern in die Erstunterkunft in einer Schulturnhalle im Münchner Stadtteil Isarvorstadt gefahren war. „Aus der Not heraus“ habe man versucht, soviel als mögliche private Unterkünfte in Zolling und der Region zu organisieren. Dass damals „alle zusammengeholfen“ hätten, dafür wolle sie sich bedanken, betonte 2. Vorsitzende Bettina Götz.

„Man hat gesehen, dass die Zollinger das Herz am richtigen Fleck haben.“ Viele seien vielleicht auch überfordert gewesen, mit dem abrupten Einschnitt damals, meinte Götz. „Einfach mal schnell Zimmer in der eigenen Wohnung frei machen, die Geflüchteten in den Familienalltag einbeziehen, das sei eine ganz große Leistung gewesen.

Deutschkurse seien organisiert worden, für Erwachsene und Kinder. Menschen aus dem Dorf, die eigentlich keine pädagogische Ausbildung haben, seien eingesprungen, lobten Götz und Flohr. Hilfe habe es auch von der Zollinger Mittelschule gegeben. Die Kosten für Kopien zum Deutsch lernen seien übernommen und Räume zur Verfügung gestellt worden. In der Kleiderkammer sei die „heiße“ Phase angelaufen. Sachspenden seien „zu Hauf’ gebracht worden. Und das sei auch nötig gewesen, meinte Flohr. „Die meisten Kinder hatten nur das dabei, was sie am Leib trugen.“ Und mit dünnen Turnschuhen im Winter? Da habe die Hilfe der Zollinger gut getan.

Dank gab es an das Team, das im Rahmen des Sommerfestes die Kinderolympiade organisiert hatte. Denn davon hätten auch die Ukrainer profitiert.

Mit Anfragen nach einer kleinen Hilfe im Haushalt hätten sich im vergangenen Jahr Zollinger Senioren an die Nachbarschaftshilfe gewandt. Flohr munterte die Jugend auf, sich dahingehend zu engagieren. „Es wäre schön, wenn wir Telefonnummern bekämen, auf die wir zurückgreifen könnten.“ Die gewohnten Dienste der Nachbarschaftshilfe, wie etwa die Babysitter-Vermittlung, das Deutschpaten-Programm oder der Besuchsdienst in Krankenhaus und Seniorenheim, der Fahrrad-Reparaturservice durch Jörg Albrecht – alles sei selbstverständlich weiter gelaufen. Deutlich wurde, dass es auch Zeitgenossen gebe, die die Hilfe der Ehrenamtler ausnützten. „Da lernt’ man d’Leut’ kennen“, meinte Flohr.

Verstärkung bekam das Vorstandsteam von Kornelia Kronawitter, die als neue Schriftführerin gewählt wurde. Sie sei „super fit“ in allen Dingen rund um elektronische Korrespondenz. Kronawitter löst die langjährige Schriftführerin Dagmar von Gessler-Griebel ab.

