Zollinger Kinder auf Erkundungstour: Auf „Wolli‘s Erlebnisbauernhof“ macht das Lernen richtig Spaß

Im Schafstall wird Mutterschaf „Wolli“ bestaunt. Nach ihr ist der Erlebnisbauernhof in Kratzerimbach benannt. Lämmchen „Kleiner Strolch“ weicht nicht von ihrer Seite. © Martin

Auf Erkundungstour gingen kürzlich die „Kleinen Strolche“ aus Zolling. Der Vormittag auf „Wolli’s Erlebnisbauernhof“ war dabei nicht nur äußerst lehrreich.

Kratzerimbach – Viele kleinen Augenpaare sind gespannt auf Nicki Hanrieder gerichtet. Es ist Freitagvormittag auf „Wolli’s Erlebnisbauernhof“ – gleich startet für die Kindergartenkinder der Zollinger Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ eine Erkundungstour über den landwirtschaftlichen Betrieb in Kratzerimbach, einem Ortsteil der Gemeinde Zolling. Nicki ist 42 Jahre alt und seit kurzem Erlebnis-Bäuerin. Die nächsten vier Stunden werden die Kleinen aus der „Häschen“- und „Hühner“-Gruppe viel erfahren über artgerechte Tierhaltung und nachhaltigen Ackerbau. Das pädagogische Programm wird auch für Schulen, Eltern-Kind-Gruppen, für Kindergeburtstage, Ferienprogramme und in speziellen Halbjahresprogrammen mit verschiedenen Themenschwerpunkten angeboten.

Drei Generationen arbeiten Hand in Hand

Wenn man auf der B301 von Zolling kommend in Richtung Attenkirchen unterwegs ist, fällt der stattliche „Kratzerhof“ links der Bundesstraße ins Auge. Drei Generationen arbeiten dort Hand in Hand. „Wir haben uns immer den Erfordernissen angepasst“, sagt Josef Hanrieder. Bis 1974 betrieben seine Eltern am Hof eine klassische Milchviehhaltung. Laufställe garantierten Tierwohl für das Vieh. Dann wurde umgestellt auf Schweinemast. Alte Gebäude wurden umgebaut, die Milchkuhhaltung aufgegeben. Heute werden die 120 Hektar Ackerland biologisch bewirtschaftet, von der Schweinemast verabschiedete man sich gänzlich.

Dass seine Frau Nicki den Betrieb nach und nach zum „Lernort Bauernhof“ ausgebaut hat, das kann Josef Hanrieder nur begrüßen. „Natur und Tiere liegen der ganzen Familie am Herzen“, sagt er „Wir freuen uns, wenn wir unseren Mitmenschen die Landwirtschaft näherbringen können.“ Über ein spezielles Programm, das vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) angeboten wird, hat sich Nicki Hanrieder als Erlebnis-Bäuerin zertifiziert.

Über das „schnabelgerecht“ zerkleinerte Futter aus der Hand der Kinder freut sich das Federvieh. © Martin

Die artgerechte Hühnerhaltung auf dem Hof lernen die Kinder als Erstes kennen. Im Hof sind Strohbüschel im Halbrund aufgereiht, Darauf nehmen die Kinder Platz. Mais-, Weizen-, Gersten- oder Sonnenblumenkerne dürfen sie jetzt mit den Händen fühlen. Nicki reicht gefüllte Körbchen herum. „Die Hühner bekommen das, was auch uns Menschen schmeckt“, sagt sie. Jeder darf ein kleines Säckchen mit Hühnerfutter zusammenstellen. Erst mal die Körner klein machen: Mit einem Stein geht das prima. Josef Hanrieder macht es vor. „Die Hühner können es dann besser aufpicken“, sagt er. Nach soviel Inspiration geht’s los zum Hühnerstall mit viel Auslauf für das Federvieh. „Langsam, leise, setzt euch in die Hocke“, rät die Erlebnis-Bäuerin den Kindern. Das Futter, das die Kinder vorbereitet haben, scheint zu schmecken. Wer ein Ei entdeckt, darf es mitnehmen.

Lämmchen heißt „Kleiner Strolch“

In der Nacht wurde auf dem Kratzerhof ein Lämmchen geboren. Das soll „Kleiner Strolch“ heißen, kündigt Hausherr Josef an – „genau so, wie euer Kindergarten heißt“. Das Neugeborene drängt sich ans Mutterschaf. „Wolli“ – die Namensgeberin für den Erlebnis-Bauernhof ist gar nicht so einfach zu entdecken im hoch eingestreuten Stroh. Für „bessere Sicht“ sorgten die von den Gastgebern gebastelten „Fernrohre“ aus Toilettenpapierrollen: eine nette Idee.

Was den Hühnern schmeckt, lernen die Kinder von Erlebnisbäuerin Nicki Hanrieder © Martin

Apropos Idee: Die Erlebnis-Bäuerin sprüht geradezu vor Kreativität. Gemeinsam Brotbacken mit den Kindern oder gemeinsam Kochen möchte sie, wenn die Hütte mit Aufenthaltsraum und Küche im Zentrum des Hofes fertig ist. Beim Neubau wurde Nachhaltigkeit bewiesen: Das Holz stammt aus dem eigenen Wald, die Dachplatten aus „zweiter Hand“.

Vom Schafstall geht es für die Kindergartengruppe weiter zu den Eseln, vorbei an dem Gehege, in dem Zwergrinder die Kinder neugierig beobachten. Gefolgt wird die Kinderschar von den beiden Schäfchen, Lotti und Lieschen. Beides „Flaschenkinder“, die mit der Flasche aufgezogen wurden. „Lottis Bein ist bei der Geburt verletzt worden“, erzählt Josef. „Seitdem hinkt sie.“ Streicheleinheiten gibt es da genügend. Aus nachhaltigem und bodenschonenden Öko-Anbau stammen die Kartoffeln, die es im Anschluss an die spannende Bauernhof-Erkundung zu verkosten gibt.

Josef Hanrieder hat den Familienbetrieb im Jahr 2018 auf Bioanbau umgestellt. Unkraut wird seitdem nicht mehr mit der Pflanzenschutzspritze bekämpft, sondern mechanisch entfernt – mittels Unkrautriegel oder einfach mit Handarbeit. „Ein Haufen Arbeit“, weiß die Familie. Nach der Ernte wird das Gemüse im Hofladen zum Verkauf angeboten. „Frischer geht es nicht“, sagt Sohn Max, der an Hochschule Weihenstephan-Triesdorf Landwirtschaft studiert.

Frisches Biogemüse gibt es im Hofladen der Familie Hanrieder: (v. l.) Leo, Max, Josef, Nicki und Pauline. © Martin

Dreiste Diebe sind ein ständiges Ärgernis

Bitter ist es für den jungen Mann, dass die Arbeit, die in der Familie auf den Feldern geleistet wird, von der Kundschaft nicht so gewürdigt wird, wie es dieser zustehe. Am Standort des Hofladens, etwa hundert Meter außerhalb des Hofs, seien immer wieder „Langfinger“ unterwegs, die die hochwertigen Produkte ohne zu zahlen „mitgehen“ ließen, klagt die Familie. Mittlerweile sei man dazu übergegangen, bestimmte Lebensmittel wie Honig oder Teigwaren auf Bestellung abzuholen. Qualität und Naturschutz seien nicht umsonst zu bekommen.

Wertschätzung für Tiere und Pflanzen

Wertschätzung für Tiere und Pflanzen zu generieren, das sei es, was die Familie vermitteln möchte: mit Herz, Überzeugung und Spaß an der Arbeit. Bei den Kindergartenkindern ist der Bauernhof zum „Anfassen“ übrigens prima angekommen. „Einmal hat ein Mädchen sogar geweint, als sie Abschied nehmen musste“, erinnert sich Nicki Hanrieder.

Maria Martin

Gut zu wissen Termine für die Halbjahres- und Ferienprogramme: www. kratzerhof.de, E-Mail an erlebnis@kratzerhof.de oder Tel. 0176/51192377.

