Zollingerin organisiert einen Garagenflohmarkt für die gute Sache

Von: Andrea Beschorner

Ein Flohmarkt - allerdings in kleinerem Umfang als hier in Allershausen - soll am Wochenende Geld für die Nachbarschaftshilfe Zolling bringen. Sabine Besl und ihre Tochter Johanna laden ihre Garage an der Muggenthalerstraße 3 in Zolling ein. © ps

Die Nachbarschaftshilfe Zolling zu unterstützen, hat für die Familie Besl Tradition. Jetzt hat man sich was Neues einfallen lassen: Am Wochenende ist Garagenflohmarkt.

Zolling – Die Hilfsbereitschaft für Menschen aus der Ukraine ist ungebrochen. Dabei sind der Fantasie, wie geholfen wird, keine Grenzen gesetzt. Sabine Besl aus Zolling hat fürs Wochenende einen Garagenflohmarkt organisiert: Alles, was sie anbietet, wird gegen eine Spende für die Nachbarschaftshilfe, die den Arbeitskreis Asyl im Ort unterstützt, abgegeben.

Frau Besl, Sie veranstalten am Wochenende einen Garagenflohmarkt zugunsten der Nachbarschaftshilfe Zolling. Wie kam es dazu?

Meine Tochter Johanna (24) und ich hatten alles vorbereitet, um auf Flohmärkte zu gehen – und dann kam Corona… So stand alles auf unserem Speicher. Dann kam noch der Krieg in der Ukraine. Aktuell flattern sehr viele Anfragen für Sachspenden ins Haus und das war die Initialzündung: Wir geben alles zugunsten einer Spende her – und da ich weiß, was die Nachbarschaftshilfe in Zolling alles leistet, war das naheliegend.

Woher stammen die Dinge, die Sie für die gute Sache verkaufen?

Es stammt aus unserer eigenen langjährigen Sammlung – wir haben zu viel Platz im Haus und zu viele Interessen. Auch unser Sohn, der aktuell in Würzburg lebt, gibt einen Teil seiner umfangreiche Fantasy-Sammlung ab. Und als Freunde und Bekannte von der Aktion gehört haben, haben sie uns auch noch einige Dinge für den guten Zweck zur Verfügung gestellt.

Organisatorin Sabine Besl lädt zum Garagenflohmarkt. © privat

Das ist nicht die einzige Aktion, die Sie für den guten Zweck organisieren. Da ist ja noch das Knödelessen. Was hat es damit auf sich?

Seit 15 Jahren etwa gibt es bei uns schon am Faschingssamstag Knödelessen. Kaspress-, Spinat- und Speckknödel – eine Aktion vor allem meines Mannes, passionierter Hobbykoch. Aber auch da kam uns Corona dazwischen und plötzlich stand die Frage im Raum, ob wir unsere Tradition deshalb aufgeben sollen. Im zweiten Jahr der Kontaktbeschränkungen hatten wir uns deshalb entschlossen, es „to go“ zu machen – alle Stammgäste wurden informiert und haben fleißig abgeholt. Die Idee, die Knödel zugunsten von Spenden abzugeben anstelle der obligatorischen Mitbringsel, kam spontan. Und das Geld sollte in Zolling bleiben, deshalb die Nachbarschaftshilfe.

Noch kurz zum Angebot am Wochenende: Was gibt es in Ihrer Garage alles zu kaufen?

Platten, DVDs, CDs, Bücher, (Klein-)Möbel, Accessoires, Bekleidung, eine unbenutzte Poolpumpe, alte Kameras für Sammler, Puzzles, Spiele, Fotoalben und Bilderrahmen, Navi, Küchenutensilien, Schuhe, Flugzeugmodelle und vieles mehr.

Gut zu wissen

Der Garagenflohmarkt findet am Samstag, 23. April, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 24. April, von 11 bis 15 Uhr, in der Muggenthalerstraße 3 und 6 in Zolling statt.