Zum 100. Geburtstag plant der Männergesangsverein Giggenhausen ein Konzert

Von: Ulrike Wilms

Ehre, wem Ehre gebührt: (vorne v. l.) Franz Fendt, Benno Schuhbauer, Edgar Treffler, Helmut Goss, Thomas Nadler, Vorsitzender Leonhard Maier, Vize Hans Depner, Chorleiter Hans Halbinger sowie (hinten v. l.) Norbert Lachner, Bürgermeister Franz Heilmeier, Josef Büchl, Heinz Englbrecht, Gottfried Göring, Sebastian Geil, Josef Ziegltrum, Stefan Müller und Neuzugang Jakob Müller. © Wilms

Der Männergesangsverein Einigkeit Giggenhausen feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen. Deshalb laufen die Vorbereitungen für ein Jubiläumskonzert im Herbst auf Hochtouren.

Giggenhausen – Das Interesse war groß bei der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Einigkeit Giggenhausen im wiedereröffneten Metzgerwirt. Nach der Messe in der Filialkirche St. Stephanus mit Militärdekan Artur Wagner begrüßte Leonhard Maier gut 50 Vereinsmitglieder und Gäste im Saal des Gasthauses, darunter auch Rathauschef Franz Heilmeier.

Grüße aus der Staatskanzlei

Schriftlich abgesagt hatte zwar Staatskanzleichef und Vereinsmitglied Florian Herrmann, herzliche Grüße und beste Wünsche übermittelte er aber trotzdem. Nicht ohne Stolz zitierte der Vereinsvorsitzende aus Herrmanns Anschreiben: „Unser bayerisches Brauchtum lebt von der Begeisterung und dem Engagement so vieler Menschen in Bayern. Unser Verein nimmt dabei eine ganz besondere Rolle ein.“

Diese unverzichtbare, tragende Rolle stellte auch Neufahrns Bürgermeister in seinem Grußwort heraus: Es zeigte sich beeindruckt von der großen Leistung und Unterstützung der Giggenhauser Ortsvereine und Familien bei der Übernahme und Zukunftssicherung des Metzgerwirts und würdigte den Beitrag des Männergesangvereins für Giggenhausen und die Gemeinschaft.

Corona war es geschuldet, dass der Jahresrückblick 2021 recht kurz ausfiel. So konnten, wie Maier ausführte, lediglich vom 16. Juni bis 1. Dezember 2021 eingeschränkte Chorproben stattfinden. Während der Renovierung bis zur Neuverpachtung des Metzgerwirts im Frühjahr wurde im Feuerwehrhaus gesungen. Auf den sich heuer zum 100. Mal jährenden Vereinsgeburtstag weisen Tafeln an den Ortseingängen hin. Auch wenn Planungen wegen Corona nach wie vor schwierig sind, hat die Einigkeit im Herbst anlässlich ihres Jubiläums einen großen Liederabend im Oskar-Maria-Graf-Gymnasium angesetzt. Das musikalische Programm am 8. Oktober sollen neben dem eigenen Chor auch der befreundete „Coro Alpino Trentino di Gardolo“ aus der italienischen Partnergemeinde Gardolo sowie ein Chor aus Niederbayern gestalten. Weitere Aktivitäten für den Herbst oder auch „auf Weihnachten zu“ sind noch nicht endgültig festgezurrt, sollen aber je nach Gegebenheiten kurzfristig auf den Weg gebracht werden.

Ein neues Mitglied und ein neuer Sänger

Aktuell hat der Verein 120 Mitglieder, davon aktive 20 Sänger. Vor zehn Jahren waren es noch 140 Mitglieder mit 35 Sängern. Aber der Chorchef konnte erfreut auch über ein neues Mitglied und einen neuen Sänger berichten – und das kurioserweise auf einen Streich: Als jugendlicher Sänger kam Jakob Müller aus Massenhausen hinzu. Da er aber noch zu jung ist, um Mitglied zu werden, sprang sein Vater Stefan ein. Ein abschließender Dank des Vorsitzendem galt seinen Vorstandskollegen, dem langjährigen Chorleiter Hans Halbinger, den Spendern und den beiden neuen Wirten Daniel und Markus plus Team. Der traditionelle Schlusspunkt wurde durch das Absingen der Bayern-Hymne gesetzt.

