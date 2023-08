100 000 Besucher strömen zu den Kaltenberger Ritterspielen

Von: Helga Zagermann

Dicht drängte sich das Publikum auf dem Veranstaltungsgelände der Kaltenberger Ritterspiele. Bei 13 000 pro Tag liegt die Obergrenze. © KWiucha

Über 100 000 Besucher an neun Veranstaltungstagen – das ist die Bilanz des Kaltenberger Ritterturniers. Fast alle Vorstellungen waren ausverkauft.

Kaltenberg – Bei den beiden Nachtturnieren am Freitag gab es noch ein paar wenige freie Plätze in der Arena. „Sonst war immer alles voll“, berichtet Markus Wiegand, Sprecher der Ritterturnier-Kaltenberg-Veranstaltungs-GmbH. Die Karten für die Abendturniere am Samstag seien rasant weggegangen. Wer nicht schnell genug Tickets kaufte, bekam die gewünschten Plätze nicht mehr. Dementsprechend bald will Wiegand in den Vorverkauf für 2024 gehen – auch dann findet das größte Ritterturnier der Welt wieder an den letzten drei Juli-Wochenenden statt.

An der Grenzeder Kapazität

Maximal 13 000 Menschen dürfen pro Tag auf das Gelände – „mehr lassen wir auch nicht rein“, sagt Wiegand. Und bei einer solchen Großveranstaltung müsse man eben etwas Geduld mitbringen. Zum Beispiel auf dem Weg zum Parkplatz. Zwar habe die Crew alles gegeben und das Konzept zum Einlass der Fahrzeuge sei lange erprobt. Dennoch habe es etwas gedauert. Wiegands Tipp: „Mit den Öffentlichen kommen.“ Vom Bahnhof in Geltendorf fährt dann ein Shuttlebus nach Kaltenberg.

Nicht nur mit Blick auf die Parkkapazitäten, sondern auch auf die Stände sei das Gelände inzwischen ausgereizt, so der Sprecher. Soll heißen: Mehr Essens- und Getränkestände haben keinen Platz. Wer lange Schlangen an den Ständen im Hauptbereich sehe, der solle auf die Verkaufsorte in den Nebenstraßen ausweichen oder sich in die Schänke setzen und sich dort Essen und Trinken servieren lassen, ist ein weiterer Tipp von Wiegand.

Alle Stellenwaren besetzt

Rund 1500 Menschen sorgen hinter und vor den Kulissen dafür, dass die Besucher einen schönen Tag im Mittelalter haben. Mehr Personal bringe man auch platzmäßig nicht unter. Übrigens, so Wiegand, habe man keine Probleme gehabt, alle Stellen zu besetzen.

Bei den Toiletten hatte man heuer ausgebaut, mit neuen Containeranlagen hinter der Rabenbühne. Ansonsten spart man auch hier Zeit, wenn man nicht dort muss, wo alle müssen.

Wiegand rät außerdem dazu, unabhängig vom Turnierbeginn gleich zu Einlassbeginn zu kommen und das ganze 8,5-stündige Programm zu genießen. „Besonders belohnt werden auch die, die nach dem Turnier noch bis zum Schuss dableiben“, sagt er. Dann könne man die Stimmung mit etwas mehr Ruhe genießen.

Das Wetter hat dieses Jahr mitgespielt: warm, aber meist nicht zu heiß. Zweimal regnete es stärker, einmal mitten im Turnier. „Das Publikum ließ sich davon aber nicht abschrecken“, so Wiegand. In der Arena saßen die Zuschauer ausgerüstet mit Ponchos, Darsteller und Pferden „finden den Regen sogar lustig“.

Vorverkauf für 2024beginnt bald

Insgesamt, so der Sprecher der Veranstaltungs-GmbH, habe man viele positive Rückmeldungen bekommen: „Es freut uns wahnsinnig, dass es so viel Zuspruch gibt.“ Auch die beteiligten Musik- und Lagergruppen, Artisten und Händler hätten viel Spaß gehabt – auch dadurch, dass die Besucher so „begeistert und relaxt“ waren. Alle würden sich schon auf 2024 freuen, an der Geschichte für die Show wird bereits geschrieben. Groß ändern wolle und werde man nichts, so Wiegand. Warum auch – ist doch das Kaltenberger Ritterturnier jedes Jahr ein Erfolg.

