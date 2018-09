19-Jähriger stellt sich bei der Polizei: Er will wieder ins Gefängnis

Ein 19-Jähriger, der in Günzburg das Auto seines Vaters geklaut hatte, hat sich bei der Polizei in Gröbenzell selbst gestellt. Der Fall mutet kurios an.

Gröbenzell - Der 19-Jährige klingelte am am Donnerstag in der Früh um 6:30 Uhr an der Tür der Polizei-Inspektion. Der junge Mann gab dann zu, dass er den Audi seines Vaters im Wert von rund 30 000 Euro gegen 1 Uhr im Landkreis Günzburg entwendet hatte. Er habe damit nach Stuttgart fahren wollen. Unterwegs aber habe er ein schlechtes Gewissen bekommen. Daher sei er nach Gröbenzell, wo er seine Kindheit verbrachte, gefahren.

Glücklicherweise, so die Polizei, hatte der junge Mann während seiner Irrfahrt keinen Verkehrsunfall verursacht. Dabei war er erheblich alkoholisiert. Außerdem war noch nie im Besitz einer Fahrererlaubnis gewesen.

Der junge Mann räumte auch ein, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und sich Mut antrank, bevor er den Pkw seines Vaters entwendete. Ein Alko-Test erbrachte ein Ergebnis von über ein Promille, weshalb sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen musste.

Der junge Mann war in der Vergangenheit schon mehrmals wegen ähnlicher Delikte rechtskräftig verurteilt worden. Er gab an, dass er wieder in Haft möchte, da er sich zur Zeit nur auf Bewährung auf freien Fuß befindet.

Die zuständige Staatsanwaltschaft wurde unterrichtet und veranlasste alles Weitere. Der Vater des Beschuldigten wurde unterrichtet, damit er sein Auto in Gröbenzell abholen konnte.

Gegen den Beschuldigten wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl eines Pkw eingeleitet.