30 Jahre Circus St. Ottilien: Die Mitwirkenden haben noch viel Puste

Von: Ulrike Osman

Buntes Treiben mit bis zu 10 000 Besuchern an zehn Veranstaltungstagen: Das ist der Circus St. Ottilien. © Bruder Cassian

Den Circus St. Ottilien gibt es seit nunmehr 30 Jahren. Heuer ist es wieder so weit, wenn es heißt: Manege frei auf der Klosterwiese.

St. Ottilien – Wenn Bruder Josef Götz in seiner Zeit als Direktor des Circus St. Ottilien in der Manege einen Witz erzählte, dann war das nicht unbedingt nur ein humorvoller Zwischengang im Programm-Menü. Vielmehr konnte es bedeuten, dass die nächste Nummer noch nicht startklar war, weil die Akteure sich verspätet hatten. „Es gab viel Pleiten, Pech und Pannen“, erinnerte sich Bruder Josef jüngst bei einer Veranstaltung zum Auftakt des Circus-Jahres 2022. Das Publikum habe aber in der Regel nichts davon gemerkt.

Gemeinschaftsprojekt

Der Circus St. Ottilien ist ein einzigartiges Gemeinschaftsprojekt von Schule und Kloster. Er wird seit 1991 alle drei Jahre von Schülern und Lehrern des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums und Mönchen der Erzabtei auf die Beine gestellt. Seither ist er zu einem immer professionelleren Mammut-Event mit Tausenden Besuchern herangewachsen. Heuer findet er zum zehnten Mal statt – und feiert sein 30-jähriges Bestehen nach. Aus diesem Anlass hat sich ein P-Seminar mit der Geschichte des Circus beschäftigt und eine schulinterne Ausstellung von Kostümen, Plakaten und Erinnerungsstücken organisiert.

Das erste Plakat spricht noch von einem „Jugendfestival“. Bereits damals standen Musik-, Talk- und Kabarettveranstaltungen mit auf dem Programm. Doch insgesamt war das Event noch kleiner: Die Vorstellungen fanden in einem Bierzelt statt. Schon bei der zweiten Auflage 1994 wurde auf der Klosterwiese ein Zirkuszelt aufgebaut. Damals beteiligten sich 150 Schüler sowie je sieben Lehrkräfte und Mönche an dem Projekt. Über 8000 Besucher kamen, in späteren Jahren wurden es über 10 000.

Sie sahen in 15 Vorstellungen an zehn Tagen Nummern, an denen Schüler bis zu zwei Jahre geprobt hatten. Ein schulinternes Casting entscheidet seit jeher darüber, welche Akrobatik-, Tanz- und Jonglage-Nummern es bis in die Manege schaffen. Auch das Verpflegungsangebot an den Buden durchläuft einen Auswahlprozess.

Die Super-Puster (v.l.) Schulleiter Andreas Walch, Stefan Klotz, Bruder Josef Götz und Martin Metz. Sie führten die Gag-Zirkusnummer im Festsaal zur Einweihung der Ausstellung „30 Jahre Circus St. Ottilien“ auf. © Ulrike Osman

Inzwischen ist der große Teil der Schule in irgendeiner Form in den Circus eingebunden. Seit 2012 liegt die Gesamtorganisation in den Händen der elften Klasse. Schüler kümmern sich um alles – Zeltaufbau, Technik, Kartenverkauf, Sanitätsdienst, Parkplätze. Die Betreiber der Spielbuden tragen Monate im Voraus Preise zusammen, die Teams der Essensbuden durchlaufen eine Schulung des Gesundheitsamts.

So entstand die Idee - Video zur Einstimmung

Die Idee zum Circus hatten seinerzeit die Lehrer Bruder Josef und Stefan Klotz mit dem damaligen Erzabt Notker Wolf. Bis heute ist es üblich, dass das jeweilige Oberhaupt der Klostergemeinschaft selbst in der Manege auftritt. Notker Wolfs Nachfolger Jeremias Schröder ging in die Circus-Annalen mit einer Zersäge-Nummer ein, bei der literweise Ketchup floss. Am Ende kamen unter dem Tisch, auf dem die „zersägte“ Zehntklässlerin lag, zwei Fünftklässlerinnen hervor.

Wie viel Spaß alle haben und wie sehr der Circus die Schule zusammenschweißt, zeigt ein Film von Moritz Lang, der 2018 in St. Ottilien Abitur machte. Er hat die Veranstaltung jenes Jahres mit der Kamera begleitet, Beteiligte interviewt und Impressionen vor und hinter den Kulissen festgehalten, darunter den plötzlichen Ausfall von Circusdirektor Martin Metz. Der Mathe- und Wirtschaftslehrer musste am zweiten Veranstaltungstag zur Geburt seines Sohnes in die Klinik eilen – ein Schüler vertrat ihn in der Manege.

2021 funkte Corona dazwischen, doch heuer findet der Circus ab 15. Juli statt. Wer sich einstimmen möchte, schaut Langs Film auf YouTube (Circus St. Ottilien 2018 Hauptfilm).

