35 Jahre Küchen von wieserKüchen – Aus Leidenschaft zur Perfektion

Teilen

Kunst- bzw. Schichtstoff, Keramik, Naturstein, Holz, Edelstahl, Glas oder Kunststein – woraus soll Ihre Arbeitsplatte von wieserKüchen sein? © wieserKüchen

Machen Sie sich Ihre Küche, wie Sie Ihnen gefällt – mit wieserKüchen in Fürstenfeldbruck!

Suppenkasper Substantiv, maskulin [der]

Anders als sein Kaspar genannter Vorfahr aus dem Altwerk Schwarzer Pädagogik, dem „Struwwelpeter“, verachtet der moderne Suppenkasper seine Suppe nicht. Im Gegenteil: Er ehrt sie ebenso wie ihren nahen Verwandten, den Eintopf, letztlich eine deftige Suppe mit mehr drin. Ob kalte Suppe, warme Suppe, Püree-, Krebs- oder Weichtiersuppe, ob braune Suppe, legierte Suppe, Samtsuppe oder Gemüsesuppe: Möchte man sie gut machen, macht man sie selbst! Das ist zwar Arbeit, aber man weiß, was drin ist, in der Suppe, die man sich selbst einbrockt und nichts verbirgt sich in der Trübe, was da nicht rein gehört.

Die Spezialisten von wieserKüchen in Fürstenfeldbruck verhelfen Ihnen zur perfekten Küche

In der Küche findet aller Arbeit Anfang und Ende auf einer Fläche statt, die auch genau so heißt: der Arbeitsplatte. Was zunächst profan klingt, wird schnell zur Herausforderung, wenn sich die Vielzahl der möglichen Werkstoffe und Materialien offenbart, aus denen eine Küchen-Arbeitsplatte bestehen kann. Da gibt es Kunst- bzw. Schichtstoffplatten, Keramikplatten, Natursteinplatten, natürlich Arbeitsplatten aus Holz, aber auch aus Materialien wie Edelstahl, Glas oder Kunststein. Die Vor- und Nachteile aller Materialien kennen nur Spezialisten – wie die von wieserKüchen in Fürstenfeldbruck.

Was ist Ihnen in einer guten Küche wichtig? © wieserKüchen

Nun werden Küchen nicht primär für die Arbeit, sondern für Menschen gemacht. Menschen mit den unterschiedlichsten Vorlieben, Bedürfnissen, Geschmäckern und auch Budgets. Umso wichtiger, beim Küchenkauf einen Spezialisten wie David Vogelsberger von wieserKüchen an seiner Seite zu wissen. Auf dem Youtube-Kanal des Fürstenfelder Unternehmens erklärt er zum Einstieg in die Arbeitsplatten-Challenge anhand der Kriterien Pflegeleichtigkeit und Hygiene, Robustheit, Dekor und Preis exemplarisch die Vor- und Nachteile von Kunststoff-, Keramik-, Granit- und Holzarbeitsplatten.

Die Spezialisten von wieserKüchen stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite – damit Sie die für Sie perfekte Küche finden. © Fototeam Geyer

Ein guter erster Überblick, den Sie bei einem Besuch von wieserKüchen unbedingt vertiefen sollten: Denn genau wie bei Suppen und Eintöpfen kommt es auch bei Küchen auf die Zutaten an. Und die „Arbeit“ macht erst richtig Spaß, wenn man das richtige Werkzeug und die perfekte Werkstatteinrichtung hat – samt Arbeitsplatte selbstverständlich.

Auszeichnung wieserKüchen © wieserKüchen

Kontakt

Küche und Plan Wieser GmbH

Zadarstraße 6A

82256 Fürstenfeldbruck

Tel.: 08141 26001

Fax: 08141 20430

E-Mail: info@wieser-kuechen.de

www.wieser-kuechen.de