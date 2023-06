40 Jahre nach der Gründung gibt es 40 singende Landfrauen

Von: Andreas Daschner

Rund 40 aktive Sängerinnen hat der Landfrauenchor heute – Frauen, die auf dem Land leben und die Tradition des Landlebens weitergeben wollen. © Landfrauenchor FFB

Das Jahr 1987 ging in die Annalen des Landfrauenchors ein. Die singenden Bäuerinnen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wurden im Radio gespielt. Heuer, 36 Jahre später, feiert der Chor sein 40-jähriges Bestehen. Und das wird gefeiert – natürlich singend.

Landkreis - Den Chor, der unter dem Dach des Bayerischen Bauernverbands beheimatet ist, kennt man von Andachten, Advents- und Kreissingen, vom Erntedankfest und anderen Veranstaltungen auf dem Jexhof. Rund 40 Frauen stimmen unter der Leitung von Gertraud Schöttl Lieder an. Allerdings nicht mehr nur Bäuerinnen, wie die Chorbeauftragte Edigna Winterstein erklärt: „Bei uns singen Frauen, die auf dem Land leben und die Tradition des Landlebens weitergeben wollen.“

Begonnen hat alles 1983, damals tatsächlich mit Bäuerinnen. Etwa 20 Frauen hatten für den Landfrauentag ein Lied einstudiert. In der Chorchronik heißt es dazu: „Es war eine heitere Parodie auf das Leben und den Alltag der Bäuerinnen, die Melodie nach dem Lied ,Mariechen saß weinend im Garten‘.“ Geprobt wurde in Stefansberg. Beim Landfrauentag in Moorenweis war Premiere.

Bei den Sängerinnen war der Wunsch nach mehr geweckt. Und so erklärte sich Kulturtausendsassa Paul Weigl aus Jesenwang bereit, „den wilden Haufen“, wie es in der Chronik heißt, zu übernehmen. Bitter: Weigl erlebt die Jubiläumsfeierlichkeiten seines Frauenchors nicht mehr. Er verstarb vor wenigen Wochen – zum großen Kummer der Mitglieder des Landfrauenchors.

Unter Weigl hat sich der Chor über die Grenzen des Landkreises hinaus einen Namen gemacht. Alpenländische Lieder, bayerische Messen, Volksgut und modernes Liedgut zählen zum Repertoire. Damit traten die Frauen in Maisach auf, was eben 1987 im BR gesendet wurde.

Gesungen wurde auch beim Erntedankfest in der Münchner Frauenkirche und beim bayerischen Chöretreffen in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Dazu kommen unzählige Auftritte im Landkreis. „Das ist der Vorteil als Landfrauenchor: Man ist lokal nicht so gebunden“, sagt Winterstein. Und Schöttl ergänzt: „Wir haben auch schon mal bei einem politischen Neujahrsempfang gesungen.“

Schöttl, die zuvor lange Chormitglied war, gibt den Takt seit 2017 vor. An sie hatte Weigl die Chorleitung übergeben. Unter Schöttl überstand der Chor die Pandemie – erster Auftritt, als es wieder möglich war: ein Ständchen anlässlich Weigls diamantener Hochzeit 2021.

Der Chor hat keine Nachwuchssorgen. „Es läuft gut“, sagt Schöttl. „Das Schöne ist, dass wir als landkreisweiter Chor auch landkreisweit Sängerinnen anwerben können.“

Und so feiert der Chor sein 40-Jähriges: Zuerst diesen Sonntag, 14 Uhr, mit einem Freundschaftssingen im Gasthaus Frietinger in Luttenwang. Das Motto: Frauenchor trifft Männerchor. Und so treten neben den Jubilaren auch der Landfrauenchor Landsberg sowie die Männergesangvereine von Luttenwang, Steinbach und Jesenwang auf. Am 22. Oktober folgt dann Teil zwei der Feierlichkeiten mit einem Nachmittagskonzert in der Grafrather Rassokirche.