Busfahrer erleidet auf A8 Schwächeanfall - Acht Menschen verletzt, Autobahn gesperrt

Olching - Glück im Unglück hatten am Samstagabend 27 Passagiere eines slowenischen Reisebusses: Der Fahrer des Vehikels erlitt auf der A8 in Fahrtrichtung München einen Schwächeanfall am Steuer und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Bus kam kurz nach dem Abzweig zur Eschenrieder Spange von der Straße ab und schließlich im Bankett zum Stehen, wie die Polizei mitteilt.

Sieben Passagiere und der Fahrer selbst wurden bei dem Unfall leicht verletzt - sie wurden zwischenzeitlich in umliegende Krankenhäuser gebracht, konnte sie aber nach Untersuchungen wieder verlassen. Die übrigen Fahrgäste brachte die Feuerwehr zu einer Münchner Feuerwache. Dort wurden die 20 Menschen versorgt.

Bus-Unfall mit Konsequenzen: A8 kurz vor München komplett gesperrt

Große Auswirkungen hat das glimpflich ausgegangene Unglück aber für die Autofahrer auf der A8. Für die Bergung des Busses musste die Autobahn ab 18.00 Uhr komplett gesperrt werden. Erst ab Mitternacht in der Nacht auf Sonntag sei hier wieder ein Durchkommen möglich, schätzte die Polizei am Samstagabend. Der Verkehr wird einstweilen auf die Eschenrieder Spange und die A99a umgeleitet - was einen kleinen Umweg auf dem Weg Richtung Süden bedeutet.

Den Gesamtschaden des Unfalls bezifferte die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck auf rund 100.000 Euro. Die Fahrgäste des Busses konnten ihre Fahrt aber immerhin fortsetzen: Mit einem Ersatzbus ging die Reise Richtung Bulgarien für sie weiter.

Schwierige Bergungsarbeiten hatten die Helfer auch am Donnerstag bei Hofolding zu erledigen. Dort war ein Sattelzug verunglückt.

