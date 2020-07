Abi in St. Ottilien: Gutes Ende eines Spiels ohne das beste Blatt

Auch am Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien sind die Abiturienten verabschiedet worden. Beim Gottesdienst waren nur die 75 Absolventen und ein paar Lehrer zugelassen.

St. Ottilien– Mit „Dank, Abschied und Aufbruch“ charakterisierte Erzabt Wolfgang Öxler den feierlichen Gottesdienst, den er zusammen mit der evangelischen Pfarrerin Renate Kühn und dem Schul-Seelsorger Pater Theophil Gaus am Freitag zelebrierte. „Wie beim Kartenspielen nicht das beste Blatt zu haben – und trotzdem was draus zu machen, das ist Euch gut gelungen“, attestierte der Erzabt den heurigen Absolventen des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums zum Abschied.

Einer Tradition folgend, hielt der Lateinlehrer Stefan Klotz, diesmal zusammen mit seinem ehemaligen Schüler und heutigen Lehrerkollegen Tobias Schwojer, die Predigt. Darin stellten sie Freundschaft und Liebe in den Mittelpunkt, auf die man in unterschiedlichen Lebenssituationen zählen können müsse – aber eben auch zu geben verpflichtet sei.

Corona-bedingt war die große Klosterkirche nur sehr spärlich besetzt. Außer wenigen Lehrern und Funktionären waren nur die rund 80 Abiturienten selbst zugelassen – von denen es aber einige vorzogen, lieber die seit Monaten gebuchte Abiturfahrt nach Korfu anzutreten, statt das Zeugnis im festlichen Rahmen entgegenzunehmen.

Einen Geldpreis für außergewöhnliches Engagement erhielten Lena Prassler als Organisatorin des Solidaritätslaufes 2019 und der Schulsanitäter sowie Tobias Schill für seine Tätigkeit als Cheftechniker des Festsaals aus der Hand von Stefanie Merlin. Die Vorsitzende der Alumni-Organisation „Communio Ottiliensis“, der rund 900 Ehemalige angehören, verleiht diesen „Tu was“-Preis seit 20 Jahren. Weitere Preise gab es von der Hirschvogel-Stiftung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Mit der launigen Feststellung des Schülersprechers Jakob Noll „Mich hat gewundert, dass ihr es alle geschafft habt“, endete der offizielle Teil in der Klosterkirche.

Im Hinausgehen erhielten die Abiturienten an der Balustrade der Kirche ihre Zeugnisse. Dort wurden sie von ihren Eltern, die eiligen Schrittes von der Videoübertragung im Festsaal der Schule gekommen waren, mit Applaus empfangen. „Wir haben es sehr bedauert, dass wir nicht in der Kirche dabei sein durften“, stellte ein Vater eines Abiturienten im Vorbeigehen fest. Zur privat organisierten Feier trafen sich danach alle in der Klosterwirtschaft Emminger Hof, die im Biergarten ein streng in zwei Gruppen aufgeteiltes Fest ermöglichte.