Abitur in St. Ottilien: Spitzennoten und drei Premieren

Von: Ulrike Osman

Endlich wieder im Festsaal: Schüler, Eltern und Lehrer hatten viel Platz bei der Feier des Abiturjahrgangs 2022 des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums. © Ulrike Osman

Mit einem der besten Gesamtschnitte in der Geschichte des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums St. Ottilien ist der Abiturjahrgang 2022 ins Leben nach der Schule verabschiedet worden.

St. Ottilien - Den Ziffern auf dem Zeugnis – die im Durchschnitt aller 79 Abiturienten eine 2,06 ergaben – wollte Andreas Walch bei der Feier im Festsaal keine zu große Bedeutung beimessen. Mögen sie „der Zugangscode für die Hochschule“ sein – doch Bildung ist für den Ottilianer Schuldirektor weit mehr. „Gebildet ist, wen es interessiert, wie die Welt aus den Augen anderer aussieht“, gab Walch dem Jahrgang mit auf den Weg. „Das kann unsere Welt gut brauchen, und das habt ihr hoffentlich ein stückweit hier gelernt.“

Walchs erste Abifeier als Schulleiter – er ist seit Februar im Amt – war nicht die einzige Premiere an diesem Tag. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie konnte wieder eine Abschlussfeier im Festsaal stattfinden. Zum ersten Mal spielte auf der Bühne die Gruppe, die sich schlicht „The Schulband“ nennt. Und zum ersten Mal hat sich ein Abiturjahrgang ein selbstgestaltetes Logo gegeben. Die Darstellung der Klostersilhouette vor einer aufgehenden Sonne nutzte der Elternbeirat prompt für ein Abschiedsgeschenk – eine bedruckte Tasche, „damit ihr St. Ottilien nicht nur im Herzen, sondern auch sichtbar bei euch tragt“, wie die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Nicole Lehmbruck sagte.

Ihre Gedanken zum Schulabschluss verpackte sie in einen Poetry Slam. „Ihr seid unsere Hoffnung – ich weiß nicht, ob ihr das wisst – , dass unsere Welt morgen noch eine bewohnbare ist.“ Dabei komme es auf jeden Einzelnen an. Und deshalb bekam auch jeder in der Abi-Tasche eine lohnende Lektüre mit – „Versäume nicht dein Leben“ von Anselm Grün, Benediktiner wie die Mönche von St. Ottilien. Das Buch rät zu Unverzagtheit und Mut, und dasselbe tat Abtprimas Notker Wolf mündlich im Rahmen der Abiturfeier. „Das Leben ist kein Honiglecken, aber mit Mut und Risikobereitschaft können wir es meistern.“

Wolf hatte in Vertretung von Erzabt Wolfgang Öxler die Ehre, die Abiturzeugnisse zu verleihen – eine Aufgabe, mit der er aus seiner eigenen 23-jährigen Tätigkeit als Erzabt noch bestens vertraut war. Ein bisschen Nostalgie schwang auch mit, besuchte der 82-Jährige doch einst selbst das Rhabanus-Maurus-Gymnasium. Er gehörte dem ersten Jahrgang an, der vor 61 Jahren im damals neuen Festsaal seine Abiturfeier begehen konnte.

Auf eines musste der Abschlussjahrgang 2022 übrigens verzichten. Der für vergangenen Mittwoch geplante Abiturstreich – ein auf das gesamte Schulgelände ausgedehntes Völkerballspiel – fiel dem schlechten Wetter zum Opfer.