60 Ehrenamtliche kümmern sich um 75 Geflüchtete

In Bussen kamen die Flüchtlinge aus der Ukraine beim Sportzentrum in Adelshofen an. © Daschner (Archiv)

Etwa 75 Geflüchtete aus der Ukraine haben Zuflucht in Adelshofen gefunden. Die meisten leben in der Turnhalle. Das ist kein Idealzustand, aber es funktioniert – vor allem dank eines engagierten Helferkreises.

Adelshofen – Etwa 60 Menschen kümmern sich um die Betreuung der Geflüchteten. Man habe sich aufgeteilt, berichtet Koordinator Heinz-Josef Schmitz. Ein Team kümmert sich ums Essen, ein anderes um Beschäftigungsangebote für Kinder. Eine Gruppe teilt zweimal die Woche gespendete Kleidung aus, das Kommunikationsteam hilft bei Anträgen und Ähnlichem.

Kommunikationsteam

Zum Kommunikationsteam gehört auch Schmitz’ Tochter Luisa. Sie ist fast täglich in der Unterkunft und kennt sich mittlerweile so gut aus, dass sie für viele die erste Ansprechpartnerin ist. Es freut sie, dass trotz der schwierigen Situation „eine supertolle Stimmung“ herrsche. „Die Kinder wachsen zusammen, die Erwachsenen halten zusammen. Es gibt viele Momente, in denen man sieht, dass eine tolle Gemeinschaft entsteht.“ Dies, obwohl die Gruppe eine hohe Heterogenität aufweist. Etwa die Hälfte der Geflüchteten kommt aus Drittstaaten. Die aus Asien und Afrika stammenden Menschen hielten sich für Job oder Studium in der Ukraine auf – und wie viele Einheimische flohen sie vor dem Krieg.

Für die Geflüchteten war die Turnhalle umgebaut worden: zum Schutz des Sportbodens ist PVC verlegt, Trennwände zwischen Abteilen mit drei bis vier Feldbetten sorgen für ein bisschen Privatsphäre. Ein gutes Dutzend Menschen wurde in der leer stehenden Hausmeisterwohnung untergebracht. Dass die Sportgaststätte derzeit nicht verpachtet ist, erwies sich als Glücksfall: „Der Gastraum dient jetzt als Essraum für die Geflüchteten“, berichtet Heinz-Josef Schmitz. Die Mahlzeiten werden von umliegenden Metzgereien und Gaststätten geliefert. Helfer geben morgens Frühstück und ein Lunchpaket, abends eine Hauptmahlzeit aus.

Deutschunterricht

Auch der vom Helferkreis organisierte Deutschunterricht für Erwachsene und Kinder findet in der Gaststätte statt. Schmitz freut sich, dass sich beim Sprachunterricht neben erwachsenen Helfern auch Jugendliche engagieren – ebenso wie in der Kinderbetreuung, für die ein eigener Raum in der Gaststätte zur Verfügung steht.

Auch draußen ist Platz zum Toben. „Neben der Halle ist ein Spielplatz, der von den Geflüchteten genutzt werden kann, ebenso wie unsere Fußballplätze“, so Schmitz, der auch Pfarrgemeinderatsvorsitzender und Gemeinderatsmitglied ist. Er ist froh über die große Unterstützung aus dem Ort: „Es ist sehr schön, dass sich so viele Menschen einbringen – auch solche, die früher nicht so aktiv waren.“

Der Koordinator geht davon aus, dass die Turnhalle bis September als Unterkunft dient. Sportbetrieb ist dennoch möglich – in der angeschlossenen Mehrzweckhalle und dem Fitnessraum.

