43-Jähriger bei Maibaum-Transport schwer verletzt

Von: Thomas Steinhardt

Maibäume werden in der Regelnach vier Jahren ersetzt. Der Transport ist oft nicht einfach (Beispielfoto) © dpa

Ein 43-Jähriger ist am Sonntag bei einem Maibaumtransport aus bisher ungeklärten Gründen unter die Räder eines Anhängers gekommen. Er wurde schwer verletzt.

Westkreis - Zu dem Unfall kam es am Sonntag um 13.20 Uhr auf der Nassenhausener Straße zwischen Mammendorf und Adelshofen. Der 43-jährige Luttenwanger lief bei dem Transport laut Polizei zur Absicherung neben her und geriet dabei unter eines der Stützräder. Der Mann wurde im Bauchbereich überrollt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen, berichtet die Polizei.

