Mehr Frauenpower in Adelshofen

Der Gemeinderat in Adelshofen wird weiblicher. Fünf von zwölf Plätzen werden ab Mai von Frauen besetzt – das sind zwei mehr als bisher. Insgesamt beginnen sechs Neue ihre kommunalpolitische Arbeit in dem Gremium.

Adelshofen–Drei weibliche Mandatsträger stellt die Wählergemeinschaft Adelshofen-Nassenhausen-Luttenwang (WG ANL), von der CSU/Bürger für Adelshofen-Nassenhausen-Luttenwang (CSU/BfANL) sind es zwei. Sylvia Eschert (CSU/BfANL) und Margit Pesch (WG ANL) verteidigten ihren Platz im Gremium, Rosmarie Siebenhütter (WG ANL) war nicht mehr angetreten. Neu sind Petra Schäfer und Christine Steber auf Seiten der WG sowie Alexandra Kral für die CSU. Außerdem gibt es auch drei neue Männer im Rat.

Petra Schäfer war bereits schon als Nachrückerin im Gemeinderat

Ihr Lebensweg zeigt, wie wichtig Alexandra Kral (CSU/BfANL) ihre Heimatgemeinde ist: Die musik- und theaterbegeisterte 41-jährige Mutter dreier Kinder ist in Adelshofen aufgewachsen und mit 30 Jahren der Liebe wegen nach Ingolstadt gezogen. „2016 bin ich mit meiner Familie wieder nach Adelshofen gekommen, weil ich unheimlich Heimweh hatte“, sagt sie. Die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau und derzeitige Mutter und Hausfrau will sich viel für den Bereich Kindergarten und Schule einsetzen. Ihr Ziel: „Unser Gemeindeleben lebenswert sowie die ländliche Gemütlichkeit und Geselligkeit erhalten.“

+ Alexandra Kral möchte einen lebenswerten Ort.

Ein paar Monate Ratserfahrung hat Petra Schäfer (WG ANL). Die 60-jährige Luttenwangerin war von Januar bis April 2014 als Nachrückerin im Gremium. Die gelernte Bankkauffrau, Revisorin und Landwirtin im Nebenerwerb hat fünf erwachsene Töchter und lebt seit 1984 in Luttenwang. Über ihr künftiges politisches Feld sagt sie: „Besonders am Herzen liegen mir die Förderung von Umwelt- und Klimaschutz sowie eine maßvolle Entwicklung aller Ortsteile.“ Als ehemalige Jugendschöffin interessiere sie sich aber auch für rechtliche Fragestellungen.

+ Petra Schäfer setzt sich für Klimaschutz ein.

Christine Steber ist auf einem Bauernhof groß geworden

Als politisch sehr vielseitig einsetzbar bezeichnet sich Christine Steber (WG ANL). Die 47-jährige Handelsfachwirtin und Diplom-Controllerin aus Luttenwang ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und fühlt sich der Landwirtschaft nach wie vor sehr verbunden.

+ Christine Steber will eine transparente Politik.

Einen Einblick in die Arbeit eines Wasserzweckverbands bekam Steber über ihren Vater, der beim Zweckverband „Obere Amper“ tätig war. „Ich musste ihn oft bei der Erledigung des Schriftverkehrs unterstützen“, erzählt sie. Auch die Rechnungsprüfung und das Baurecht interessieren Steber, die sich eine Politik der Transparenz und ein Miteinander in der Dorfgemeinschaft wünscht.

Matthias Stangl ist bei der Feuerwehr

Ebenfalls neu im Gremium ist Matthias Stangl (CSU/BfANL). Der 39-jährige Nassenhausener ist in seinem Heimatort Kommandant der Feuerwehr und beruflich als Bauleiter in einem mittelständischen Garten- und Landschaftsbaubetrieb tätig.

+ Matthias Stangl ist Feuerwehr-Kommandant.

Er will bei der Fortführung der Arbeit des bisherigen Gemeinderats mitwirken. „Wir müssen besonders die anstehenden Bauvorhaben – das Feuerwehrhaus in Nassenhausen sowie das Kinderhaus und die Dorferneuerung in Adelshofen – weiter voranbringen.“ Zudem gelte es, das Gemeindeleben nach der Corona-Krise zu reaktivieren.

Robert Piecha saß bereits in einem anderen Gemeinderat

Ursprünglich aus der Nähe von Rosenheim kommt Johannes Dittert (WG ANL). Der 30-jährige Vater von zwei Kindern lebt seit fünf Jahren in Luttenwang. Er ist als Berater im Trinkwasserschutz tätig. Als gelerntem Landwirt, der eine Weiterbildung zum Techniker für Agrarwirtschaft absolviert hat, liegen ihm bei der politischen Arbeit der Umweltschutz und die Landwirtschaft besonders am Herzen. Sein Ziel: „Ein guter Dialog zwischen Landwirtschaft, Gewerbe und Naturschutz.“

+ Johannes Dittert ist der Landwirtschaft verbunden.

Ratserfahrung hat der 54-jährige Robert Piecha (WG ANL) bereits – allerdings in einer anderen Kommune: „In meinem früheren Wohnort Mammendorf war ich einige Jahre für die FW im Gemeinderat“, erzählt er. Das sei aber schon 15 Jahre her.

+ Robert Piecha interessiert sich für Baufragen.

Vor sechs Jahren ist der als Techniker bei einem Software-Unternehmen tätige Piecha nach Nassenhausen gezogen. Dort betreibt er mit seiner Lebensgefährtin den Apfelhof.

Besonders interessiert ist er an der baulichen Entwicklung und verkehrstechnischen Aufgabenstellungen in der Gemeinde. Sein Augenmerk gilt dabei einer maßvollen Entwicklung und einer Förderung des Erholungs- und Freizeitwerts in Adelshofen.

Leiten wird das neue Gremium bald der 27-jährige Robert Bals. Davor hat der alte Gemeinderat noch den Haushalt für 2020 beschlossen.