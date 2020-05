Bürgermeister bekommt Fraktionskollegin zur Seite gestellt

Alles neu macht der Mai – und das auch im Adelshofener Gemeinderat. Bei der konstituierenden Sitzung wurde nicht nur der neue Bürgermeister Robert Bals vereidigt.

Adelshofen – Er bekam auch zwei neue Stellvertreter an die Seite gestellt, die jeweils in Kampfabstimmungen gewählt wurden.

Die Vereidigung von Bals (WG ANL) durfte Sylvia Eschert (CSU/B.f.A.N.L.) als ältestes Mitglied des Gremiums vornehmen. Danach übernahm der neue Rathauschef das Ruder und vereidigte seinerseits die insgesamt sechs neuen Ratsmitglieder – wobei auch die bisher schon im Gremium vertretenen Ortspolitiker die Eidesformel noch einmal im Chor mitsprachen.

Für die Wahl zum 2. Bürgermeister fanden sich mit Frank Bischoff (WG ANL), Eschert und Margit Pesch (WG ANL) drei Kandidaten. Pesch setzte sich mit sieben Stimmen klar durch. Auf Bischoff entfielen vier, auf Eschert zwei Stimmen. Bei der Frage, ob ein 3. Bürgermeister gewählt werden soll, stimmte ausgerechnet derjenige dagegen, der dieses Amt bislang innehatte: Heinz-Josef Schmitz (WG ANL) hielt die Besetzung dieses Postens als einziger für unnötig.

Bei der Wahl ging es dann knapp zu. Mit Eschert und Stefan Heitler (CSU/B.f.A.N.L.) bewarben sich zwei Kandidaten als 3. Bürgermeister. Auf Heitler entfielen sieben und auf Eschert sechs der insgesamt 13 Stimmen. Bei der Vergabe der Referate wurden einige Posten doppelt oder sogar dreifach vergeben. Bals begründete dies mit der Größe der Gemeinde und mit den drei Ortsteilen.

Die Referate

So erhielten jeweils Gemeinderatsmitglieder aus jedem Ortsteil die Referate Kultur/Vereine und Jugend. Gemeinderatsneuling Robert Piecha (WG ANL) kümmert sich in Nassenhausen um die beiden Referate. In Luttenwang ist Petra Schäfer (WG ANL) für das Referat Kultur/Vereine und Christina Steber für die Jugend zuständig. Im Hauptort Adelshofen übernimmt Wolfgang Weigl (CSU/B.f.A.N.L.) das Kulturreferat, die Jugend ist Aufgabengebiet von Alexandra Kral.

Doppelt vergeben wurde das Straßen- und Wegereferat, und zwar an Johannes Dittert (WG ANL) und Heitler. Schmitz ist künftig Referent für die Chronik und für den Bereich Senioren/Soziales. Petra Schäfer übernimmt das neu geschaffene Referat Öffentlichkeitsarbeit. Für Mehrzweckhalle/Sport ist Eschert verantwortlich. Kral ist außerdem Kindergartenreferentin. Und Matthias Stangl übernimmt das Referat Feuerwehr, in das er sein Wissen als Kommandant der Nassenhausener Wehr einfließen lassen kann.

Insgesamt drei Ausschüsse wurden installiert. Neben Bürgermeister Bals gehören dem Bauausschuss Bischoff, Steber, Weigl, Stangl und Heitler sowie dem Umweltausschuss Schmitz, Pesch, Schäfer, Piecha und Dittert an. In den Rechnungsprüfungsausschuss wurden dessen Vorsitzende Schäfer sowie Bischoff, Steber und Eschert entsandt. Das Sitzungsentgelt beließ der neue Gemeinderat bei 30 Euro. Für die Beteiligung am geplanten Ratsinformationssystem mit eigenen Endgeräten bekommen die Ratsmitglieder ab Einführung zudem noch eine jährliche IT-Pauschale in Höhe von 100 Euro. ANDREAS DASCHNER